Украинская певица Елка, которая сейчас живет и работает в России, предстала на обложке журнала



Звезда опубликовала в Инстаграм фото, на котором предстала в компании своих коллег по шоу-бизнесу: певицами Анной Плетневой и Мари Краймбрери.

В частности, Плетнева написала в сети следующее : "Когда три #ведьмыизшб собрались вместе и раскрыли свои секреты колдовства...😈😈😈".

Стоит отметить, что все три артистки предстали в черных топах с откровенными вырезами в области груди.

Елка стояла выше всех. Ее черные волосы закинуты назад. На звезде нет яркого макияжа - глубина глаз подчеркнута черной тушью, а пухлые губы - нюдовым блеском.

"Про красоту и любовь уже столько сказано. А мне кажется, если ты хоть раз в жизни испытал любовь, ты видел красоту и тебе не нужны слова", - подписала снимок Елка.

Пост за час собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Анна Плетнева, Елка, а 3я кто???", "Две красавицы и по середине ангелочка😍", "Красотки на максималках 🔥🔥🔥", "Любимые богини🖤", "зайки❤️", "Новый состав Виагры)))", "Красивые, а главное талантливые девушки!С наступающим праздником Вас!🌺🌺🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", "ОМАГАД🌸", "Елочка самая красивая😍", "Ну супер 😍😍", "Похоже на заставку сериала "Charmed" 🤔🙂", "Любовь - это главное!✔️", "Богиньки наши❤️😻🔥", "Чудесные💙", "это конечно очень красиво, но если бы с вами была @daasha_music было бы ещё лучше 😻😻😹", "Нимфа ❤️", "Я Вас не узнала! Очень молодо выглядите!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елка предстала в черном мини-платье с длинными рукавами. Наряд пришелся по фигуре звезды обтянув ее идеальные формы.

Так, на знаменитости были черные, кожанные ботфорты. Стройные ножки певицы нельзя было не заметить.

Напомним, на Елке красовался черный короткий топ, который демонстрировал ее стальной пресс и тонкую талию. Длинная черная юбка также была на талии и подчеркнула ее. Пояс на юбке был дополнен маленькой сумкой.

На груди знаменитости также был надет пояс с сумочками.

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