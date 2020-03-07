Американська танцівниця, співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила відвертою позою в новому дописі

Так, красуня і теледіва Джей Ло опублікувала коротке відео, де вона в півмістку задирає ногу. Жаркий кадр вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Вона представила свій бренд, зазначивши, що всі трохи над ним сміються. Джей Ло сказала почекати інші моделі колекції.

Вона представила блискучий наряд з сітки, який не обтягує її, а вільно звисає вниз. Один чобіт з оригінальної тканини і з голим носком вона спрямувала вгору, задерши ногу майже під кутом 90 градусів. Також вона засвітила подкаченные сідниці.

Нагадаємо, що американська співачка і актриса Дженніфер Лопес поділилася кадрами з пляжу. На ролику Лопес грайливо знімає свою фігуру, починаючи з округлих стегон і закінчуючи груддю. Жінка вибрала для відпочинку на пляжі відрядний білий купальник. Вона залишилася зовсім без макіяжу. Мабуть, намагається засмагнути.

Відео з Лопес подивилися понад 6,6 мільйон разів. Шанувальники в захваті від форм Лопес.

«Вічно молода чудова і завжди найпопулярніша», «Королева, яка назавжди змінила стандарти для всіх жінок у всьому світі», «Я буквально весь час посміхався, спостерігаючи за цим. Ви це заслужили», «Ти така красива», «Неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

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Дженніфер Лопес відсвяткувала 12-річчя близнюків, опублікувавши архівні фотографії на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram.

Близнюки, Макс (Максиміліан Девід) і Емма (Emma Мэрибел) народилися на світ 22 лютого 2008 року. У той час 39-річна гаряча латиноамериканська співачка була одружена з Марком Ентоні. На жаль, але їх шлюб тривав всього кілька років, і пара розлучилася, коли близнюкам було всього шість. Батько часто бачиться з дітьми, намагаючись підтримувати відносини.

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