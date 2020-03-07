Американская тансовщица, певица и актриса Дженнифер Лопес поразила откровенной позой в новом посте

Так, красотка и теледива Джей Ло опубликовала короткое видео, где она в полумостике задирает ногу. Жаркий кадр она опубликовала на своей странице в соцсети инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она представила свой бренд, отметив, что все немного над ним смеются. Джей Ло сказала подождать остальные модели коллекции.

Она представила блестящий наряд из сетки, который не обтягивает ее, а свободно свисает вниз. Один сапог с оригинальной ткани и с голым носком она устремила вверх, задрав ногу почти под углом 90 градусов. Также она засветила подкаченные ягодицы.

Напомним, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась кадрами с пляжа. На ролике Лопес игриво снимает свою фигуру, начиная с округлых бедер и заканчивая грудью. Женщина выбрала для отдыха на пляже сдельный белый купальник. Она осталась совсем без макияжа. Видимо, пытается загореть.

Видео с Лопес посмотрели более 6,6 миллион раз. Поклонники в восторге от форм Лопес.

«Вечно молодая великолепная и всегда самая популярная», «Королева, которая навсегда изменила стандарты для всех женщин во всем мире», «Я буквально все время улыбался, наблюдая за этим. Вы это заслужили», «Ты такая красивая», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

Также мы сообщали, что совсем недавно Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей с днем рождения.

Дженнифер Лопес отпраздновала 12-летие близнецов, опубликовав архивные фотографии на личной странице в социальной сети Instagram.

Близнецы, Макс (Максимиллиан Дэвид) и Эмма (Эмма Мэрибел) родились на свет 22 февраля 2008 года. В то время 39-летняя горячая латиноамериканская певица была замужем за Марком Энтони. Увы, но их брак продлился всего несколько лет, и пара рассталась, когда близнецам было всего по шесть. Отец часто видится с детьми, пытаясь поддерживать отношения.

Напомним, что Дженнифер Лопес ошарашила внешностью без косметики и длинных волос: "Ведьма".

Как сообщала Politeka, подросшие дети-двойняшки Дженнифер Лопес поразили внешностью, фото взорвали сеть: "Мои кокосы".

Также Politeka писала, что 50-летняя Джей Ло восхитила упругим телом в крохотном бикини: "Вау, насколько это прекрасно".