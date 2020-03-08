Знаменита артиска Ані Лорак показала себе у спортивному костюмі під час відпочинку з подругою в Києві
Тільки вчора стало відомо, після того, як Кароліна вирішила представити в розділі Сторі Instagram нові фото з відміткою "Київ", що артистка повернулася в рідну країну, пише Рoliteka.net.
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А вже сьогодні зірка не тільки вирішила привітати в розділі Сторі своїх шанувальниць з святом весни, але ще й засвітилася в домашньому вбранні під час відпочинку з найкращою подругою. Так, у Києві співачка вирішила відпочити разом якоїсь Діаною Шварц.
Варто відзначити, що Діана – це яскрава блондинка, столична мешканка, публічна особа і, як можна здогадатися, давня подруга скандальної української співачки Ані Лорак, яка зараз будує кар'єру виключно в Росії.
Незважаючи на те, що жінка живе в Києві, подруги регулярно бачаться. Варто Кароліні приїхати в місто, як їх Інстаграмі з'являються спільні фото.
Зокрема, днями Ані Лорак приїхала з приватним візитом у Київ і тут же запостила фото свого відпочинку в ресторані разом з Шварц.
Нагадаємо, раніше Кароліна вирішила представити в розділі Сторі Instagram нові фото з відміткою "Київ".
Як правило, Кароліна вважає за краще не показувати особисте життя і рутину в instagram, тільки зрідка публікуючи фото і короткі відео в розділі Сторі. Сьогодні ж Лорак вирішила представити звичне «машинне селфи», позуючи з природним макіяжем на обличчі і в звичайному одязі сіро-чорних тонів.
Варто відзначити, що звичних коментарів з приводу пластики зірки тут побачити не можна – можливість залишати коментарі в розділі Сторі відсутня. Зазначимо, також, в Києві артистка, схоже, з'явилася не просто так. Кілька днів тому стало відомо, що Кароліна вперше за кілька місяців відпустила в Київ свою дочку Софію.
Весь цей час дитина перебувала з батьком, хоча Соня і вчиться в Москві, схоже вона все одно вирішила поїхати до батька, незважаючи на розпал навчального процесу.
Щасливий батько не може натішитися зустрічі з дитиною і постійно публікує знімки в instagram-історіях. Схоже, відпочинку Мурата з дитиною настав кінець і Кароліна сьогодні забере дитину назад в РФ.
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