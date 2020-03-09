Екс-учасниця «ВІА Гри» Міша Романова продемонструвала стильний наряд з глибоким декольте

Артистка показала не надто відвертий, але інтригуючий кадр зі своєї нової фотосесії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Міша позувала сидячи в чорній пишній сукні, засвітивши при цьому свої стрункі ніжки в модних туфельках, а також частково свої пишні груди. Нині сольна співачка впевнено і злегка усміхаючись, дивилася прямо в об'єктив камери.

Зазначимо, що коментуючи знімок фолловери зірки сцени зазначили:

"Класна"

"Красуня"

"Дуже круто!"

"З святом)"

Сама ж Міша підписала свій пост так:

«Вітаю всіх дівчат і жінок з прекрасним святом 8 Березня! Бажаю вам завжди відчувати себе коханими, впевненими в собі, чарівно красивими...».

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Красуня поділилася свіжим кадром в мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить інтригуюче вбранні. На загадковій Міші чорне плаття і такого ж кольору шарф-шаль, який вона накинула на голову, а також сонцезахисні окуляри, крізь скло яких практично не видно очей. Пікантною родзинкою вбрання, безумовно, став великий і ні краплі не цнотливий виріз прямо по центру грудей. Від такого видовища можна зійти з розуму: пружний бюст співачки не помітить хіба що сліпий.

Романова зібрала волосся ззаду, а вушка прикрасила великими золотими сережками круглої форми.

Шанувальники за кілька годин встигли майже 3 000 раз поставити "сердечко" за цим таємничим, але разом з тим чарівним фото.

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