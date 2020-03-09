Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова продемонстрировала стильный наряд с глубоким декольте

Артистка показала не слышком откровенный, но интригующий кадр со своей новой фотосессии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Миша позировала сидя в черном пышном платье, засветив при этом свои стройные ножки в модных туфельках, а также частично свою пышную грудь. Ныне сольная певица уверенно и слегка улыбаясь смотрела прямо в объектив камеры.

Отметим, что комментируя снимок фолловеры звезды сцены отметили:

"Классная"

"Красотка"

"Очень круто!"

"С праздником)"

Сама же Миша подписала свой пост так:

«Поздравляю всех девушек и женщин с прекрасным праздником 8 Марта! Желаю вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными».

Как сообщалось ранее, 29-летняя певица Миша Романова, одна из бывших вокалисток группы "ВИА Гра", умеет принарядиться так, чтобы поклонники надолго запомнили

Красотка поделилась свежим кадром в микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма интригующем наряде. На загадочной Мише черное платье и такого же цвета шарф-шаль, который она накинула на голову, а также солнцезащитные очки, сквозь стекла которых практически невидно глаз. Пикантной изюминкой наряда, безусловно, стал большой и ни капли не целомудренный вырез прямо по центру груди. От такого зрелища можно сойти с ума: упругий бюст певицы не заметит разве что слепой.

Романова собрала волосы сзади, а ушки украсила крупными золотыми серьгами круглой формы.

Поклонники за несколько часов успели почти 3 000 раз поставить "сердечко" по этим таинственным, но вместе с тем пленительным фото.

Напомним, что горячая экс-ВИА Гра потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

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