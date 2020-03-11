Телезірка Марина Боржемська (колишня Узєлкова) з проекту "Зважені та щасливі" поділилася результатами своєї праці, як тренера, і наполегливої роботи над собою своїх підопічних

Як передає Politeka.net, Боржемська поділилася фото схудлих жінок у своєму мікроблозі в Instagram. На серії кадрів постали панянки, які ризикнули позбутися від зайвих кілограмів, при цьому перетворення торкнулося не тільки їх фігур. Учасниці 21-денної програми схуднення ніби скинули разом з зайвою вагою і десяток років.

За словами Боржемської, що незвично порівняно з іншими методиками, її тренінг не включає в себе жорсткі заборони в плані продуктів.

"У мене в програмі немає жорстких заборон, навіть у рекомендованій таблиці перекусів є чорний шоколад🍫😇🤭🤫 Для мене головне, щоб ви навчилися харчуватися без дієт (категорично проти), розвантажувальних днів і інших експериментів. Тільки правильне, смачне, збалансоване харчування, яке підходить для всієї сім'ї, без винятку👆. Забудьте фразу "мама сидить на дієті, їй не можна"! Можна! Можна мамі, татові, дітям: сирники, запіканки, салати, м'ясо, рагу, омлетики і гречку з підливою, суп, борщ і навіть тости (але, правильні👆)", - поділилася тренер в соцмережі.

Боржемська з гордістю представила своїх підопічних, похваливши їх за важку роботу.

"Не змогла вибрати одну мотивашку! Мої дівчатка-трудяжки❤️Ви такі розумні! Захоплююся, правда! І дуже пишаюся💪 Ви показуєте неймовірні результати нашої з вами онлайн роботі 🥰 Це колосальний труд, знаю це як ніхто інший 🙈 Саме тому, я і моя команда вкладає всю душу, всі свої знання і навички для створення програми схуднення, яка дає такі результати👆💪", - зазначила тренер.

Шанувальники телезірки високо оцінили результати програми, засипавши компліментами як Марину, так і учасниць.

"Красуні 👏Молодчинки👏"

"Колосальний труд і бажання бути кращою версією себе, дівчата ви Розумниці!!! 🌸"

"Супер результати! Браво вам і дівчаткам👏"

"💪💪Які красуні, але не просто схудлі, а помолоділи 👍👍, всі такі розумниці, 💪"

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