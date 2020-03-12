Життя знаменитостей завжди на виду, тому нерідко їх секрети стають надбанням громадськості. І якщо звичайна людина може довгі роки приховувати подружню невірність, то зради зірок дуже швидко стають надбанням громадськості

Politeka вирішила згадати, кого з зірок журналісти застукали за зрадою своїй половинці.

Російська телеведуча Ксенія Собчак розійшлася зі своїм чоловіком Максимом Віторганом через зради. Задовго до розлучення Собчак стали помічати на публічних заходах і в поїздках з театральним режисером Костянтином Богомоловим.

Кульмінацією стала бійка Віторгана з Богомоловим. Як відомо, з чоловіком Собчак розлучилася і вийшла заміж повторно.

Російський співак Леонід Агутін багато разів попадався на інтрижках. Його фотографували, коли він обнімався і цілувався з різними дівчатами.

Агутін і його дружина Анжеліка Варум в шлюбі вже 20 років. Схоже, секрет міцного шлюбу – залізне терпіння Варум.

Зірка «Сутінків» Крістін Стюарт зрадила красунчику Роберту Паттисону з режисером Рупертом Сандерсом. Їх застали папараці, коли ті обіймалися у вільний від зйомок час.

Нещодавно в скандал зі зрадою потрапив популярний співак Джастін Тімберлейк. Його застукали з колегою по зйомках у новому фільмі «Палмер». На відео, яке розлетілося по мережі, п'яний Тімберлейк мило спілкується з дівчиною і гладить її по нозі. Крім цього, колеги трималися за руки, що спричинило чутки про можливий роман.

Шлюб української співачки Ані Лорак розпався після того, як журналісти оприлюднили фото, на яких її чоловік Мурат Налчаджиоглу обіймається з дівчиною в караоке-клубі. Чутки про зради Мурата з'являлися в пресі й раніше, але ця очевидна подружня невірність стала останньою краплею.

Нагадаємо, що зірка "Сутінків" Крістен Стюарт без білизни засвітила зайве на публіці: "гаряча штучка".

Також Politeka писала, що Ксенія Собчак в одній «ночнушці» показала, чим спокушає зіркових чоловіків: «Волочкова обзавідується».

А ще Politeka повідомляла, що Леонід Агутін показав доньку в одній білизні: «Ух, яка!».