Жизнь знаменитостей всегда на виду, поэтому нередко их секреты стают достоянием общественности. И если обычный человек может долгие годы скрывать супружескую неверность, то измены звезд очень быстро становятся достоянием общественности

Politeka решила вспомнить, кого из звезд журналисты застукали за изменой своей половинке.

Российская телеведущая Ксения Собчак рассталась со своим мужем Максимом Виторганом из-за измен. Задолго до развода Собчак стали замечать на публичных мероприятиях и в поездках с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Кульминацией стала драка Виторгана с Богомоловым. Как известно, с мужем Собчак развелась и вышла замуж повторно.

Российский певец Леонид Агутин много раз попадался на интрижках. Его фотографировали, когда он обнимался и целовался с разными девушками.

Агутин и его жена Анжелика Варум в браке уже 20 лет. Похоже, секрет крепкого брака – железное терпение Варум.

Звезда «Сумерек» Кристин Стюарт изменила красавчику Роберту Паттисону с режиссером Рупертом Сандерсом. Их застали папарацци, когда те обнимались в свободное от съемок время.

Недавно в скандал с изменой попал популярный певец Джастин Тимберлейк. Его застукали с коллегой по съемкам в новом фильме «Палмер». На видео, которое разлетелось по сети, пьяный Тимберлейк мило общается с девушкой и гладит ее по ноге. Кроме этого, коллеги держались за руки, что повлекло за собой слухи о возможном романе.

Брак украинской певицы Ани Лорак распался после того, как журналисты обнародовали фото, на которых ее муж Мурат Налчаджиоглу обнимается с девушкой в караоке-клубе. Слухе об изменах Мурата появлялись в прессе и раньше, но эта очевидная супружеская неверность стала последней каплей.

Напомним, что звезда "Сумерек" Кристен Стюарт без белья засветила лишнее на публике: "горячая штучка".

Также Politeka писала, что Ксения Собчак в одной «ночнушке» показала, чем соблазняет звездных мужей: «Волочкова обзавидуется».

А еще Politeka сообщала, что Леонид Агутин показал подросшую дочь в одном белье: «Ух, какая!».