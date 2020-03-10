Зірка російського ТБ Ксенія Собчак здивувала шанувальників виглядом у відвертому вбранні на мальовничому пляжі

Нове фото телеведуча опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net:

«Підніму хоч ногу вгору, раз рубль знову падає, а я не перестаю дивуватися тому, що це ще когось дивує», - підписала Ксенія свій новий знімок.

На фото світська левиця позує в, ймовірно, піжамі на містку типового пляжу на Мальдівах. Зірка ТБ підняла одну свою ногу в умовному вертикальному шпагаті, очевидно, на заздрість своїй зірковій "найкращій подружці" - зірці російського балету Анастасії Волочковій.

Шанувальники по-різному реагували на побачене:

«Відпочинок в цьому році походу буде у всіх на дачі 😭»

«Волочкова цього не переживе))»

«ну ти хоч розумієш скільки людей буде в жопі, це взагалі не смішно, особливо бідним та пенсіонерам…»

«Волочкова відпочиває))) треба теж так спробувати)))»

«так так…»

Раніше ми писали, що Собчак жорстко висловилася з приводу походу в політику лідера групи Ленінград Сергія Шнурова. Телеведуча відзначила, що обрана Шнуровим партія Зросту - вдалий вибір як для партії, так і для виконавця.

«Приблизно так само гармонійно виглядає неспокійний кінь у двокімнатній квартирі…», - написала Собчак.

Як відомо, Сергій Шнуров вирішив піти в політику, заявивши, що «вона сама постукала в його двері». За словами виконавця, він хоче донести до людей в Росії, що життя в їх країні можна зробити краще.

Нагадаємо, Собчак шокувала зовнішнім виглядом вдома, Богомолову не пощастило.

Як повідомляла Politeka, колишній коханець Собчак розповів, як позбавився від світської левиці.

Також Politeka писала, що Собчак "відправила" росіян в аут.