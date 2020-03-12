Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала вологі гри з подругами на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Прочитавши новини про світову кризу, вирішили трохи охолодитися», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко разом з подругами нібито читають журнал, після чого всі втрьох стрибають у басейн. Це все відбувається під красиву музику.

«Богині», «ось це бомби!», «справжній шик», «купальники вогонь», «купальники відпад», «сексуальні», - пишуть вони.

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Артистка позувала плаваючи у воді в темному купальнику. У своїх сториз Dj Nana показала подкачанное тіло, а також, ймовірно, свою груди у відкритому купальнику крупним планом.

У своєму пості артистка-красуня позувала сидячи за столом, а перед нею постала апетитна картина: борщ, перець і навіть часник. При цьому на фото знято, як камера телефону фотографує "нависла" над усіма цими українськими гастрономічними богатсвами груди:

«Пограємо? 😜Гра називається "Що зайве". Пиши у коментарях, що на фото зайве👇». Фолловери Насті, як завжди, активні і пишуть свої варіанти відповіді, а також роблять артистці компліменти.

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