Українська виконавиця Анастасія Кумейко (Dj Nana), яка раніше входила до групи "Nikita", часто демонструє своє вміння
Зірка користується випадками в своєму Instagram і показує шпагати, пише Politeka.net.
Цього разу артистка продемонструвала своє вміння, розсунувши ноги на двох кріслах. При цьому дві людини притримували сидіння.
Анастасія була в шкіряному костюмі кольору хакі. Наряд ідеально підкреслив красиві принади артистки: її пишні груди і пружну п'яту точку. Кумейко взула туфлі на чорних шпильках.
На одній з підкачених ніжок артитска засвітила гарне татуювання.
Заворотнюк померла: донька акторки перервала мовчанку і відповіла на головне питання
ПриватБанк попросив українців не заходити у відділення: з'явилося термінове звернення
Відпустка на період карантину: українцям розповіли, хто може взяти і як це зробити
Дружина Артура Пирожкова влаштувала прогулянку без білизни, пікантні кадри: "Ого, легше"
Зірка розпустила довге хвилясте волосся, подивилася в камеру і посміхнулася. Складалося враження, що на обличчі красуні зовсім немає макіяжу.
"Спортивна прем'єра мого нового треку #ВечноМолодыми ❤️ #djNana #anastasiadomination", - підписала знімок зірка.
Приблизно за півгодини пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.
"Точно "мололими"?")", "Штани з латексу чи що?👀", "Вічно молодим, вічно п'яним 😀", "крутий трек 🔥", "Аєєєє🔥🔥🔥", "Так, крихітко!", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анастасія Кумейко "зігнулася, як русалонька", позуючи в купальнику. Вона тримала ноги і руки назовні, а її тіло було в воді.
На знімку Кумейко частково засвітила свої груди і видно, що артистка в цілому знаходиться у відмінній фізичній формі.
Позувала артистка також в стильному сонцезахисті на фоні неймовірної краси водної гладі і при природному освітленні.
Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко разом з подругами нібито читали журнал, після чого всі втрьох стрибали в басейн. Це все відбувається під красиву музику.
«Прочитавши новини про світову кризу, вирішили трохи охолодитися», - йдеться в описі.
Фанати захоплювалися красою моделей.
«Богині», «ось це бомби!», «справжній шик», «купальники вогонь», «купальники відпад», «сексуальні», - написали вони.
Нагадаємо також, що Анастасія Кумейко порадувала шанувальників, показавши, як її тіло було у воді і випнувши при цьому свої підкачані сідниці прямо на камеру.
Нагадаємо, гаряча екс-Nikita без макіяжу вразила рельєфною фігурою в одній піжамі
А ще Politeka повідомляла, що спокуслива екс-Nikita пограла принадами в душі
Також Politeka писала, гаряча екс-Nikita ледве втримала свою гідність в міні-сукню