Українська виконавиця Анастасія Кумейко (Dj Nana), яка раніше входила до групи "Nikita", часто демонструє своє вміння

Зірка користується випадками в своєму Instagram і показує шпагати, пише Politeka.net.

Цього разу артистка продемонструвала своє вміння, розсунувши ноги на двох кріслах. При цьому дві людини притримували сидіння.

Анастасія була в шкіряному костюмі кольору хакі. Наряд ідеально підкреслив красиві принади артистки: її пишні груди і пружну п'яту точку. Кумейко взула туфлі на чорних шпильках.

На одній з підкачених ніжок артитска засвітила гарне татуювання.

Зірка розпустила довге хвилясте волосся, подивилася в камеру і посміхнулася. Складалося враження, що на обличчі красуні зовсім немає макіяжу.

"Спортивна прем'єра мого нового треку #ВечноМолодыми ❤️ #djNana #anastasiadomination", - підписала знімок зірка.

Приблизно за півгодини пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Точно "мололими"?")", "Штани з латексу чи що?👀", "Вічно молодим, вічно п'яним 😀", "крутий трек 🔥", "Аєєєє🔥🔥🔥", "Так, крихітко!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко "зігнулася, як русалонька", позуючи в купальнику. Вона тримала ноги і руки назовні, а її тіло було в воді.

На знімку Кумейко частково засвітила свої груди і видно, що артистка в цілому знаходиться у відмінній фізичній формі.

Позувала артистка також в стильному сонцезахисті на фоні неймовірної краси водної гладі і при природному освітленні.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко разом з подругами нібито читали журнал, після чого всі втрьох стрибали в басейн. Це все відбувається під красиву музику.

«Прочитавши новини про світову кризу, вирішили трохи охолодитися», - йдеться в описі.

Фанати захоплювалися красою моделей.

«Богині», «ось це бомби!», «справжній шик», «купальники вогонь», «купальники відпад», «сексуальні», - написали вони.

Нагадаємо також, що Анастасія Кумейко порадувала шанувальників, показавши, як її тіло було у воді і випнувши при цьому свої підкачані сідниці прямо на камеру.

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