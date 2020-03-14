Диснеївських принцес люблять і обожнюють мільйони дівчат по всій планеті. А уявіть яке щастя бути схожою на одну з них

Politeka.net вирішила згадати, хто з сучасних акторок дуже схожий на принцес з популярних мультиків.

Одна з найулюбленіших і популярних принцес Діснея – це Попелюшка. На її казці росли мільйони дівчаток, які мріяли про принца. Незважаючи на те, що сьогодні цю казку феміністки критикують, вона до цих пір дуже популярна.

На мультяшну Попелюшку в сучасному кінематографі найбільше схожа голлівудська зірка Скарлетт Йоханссон. Особливо, коли збирає волосся в зачіску.

Як відомо, Русалочку в однойменному фільмі зіграє темношкіра актриса. А ось на оригінальну Аріель дуже схожа актриса Емі Адамс. Також часто з цієї мультяшкою порівнюють співачку Анну Седакову.

На Білосніжку сильно схожа співачка Кеті Перрі. У неї така ж жива міміка, і таке ж чорне волосся, як у принцеси.

Аврора зі «Сплячої красуні» схожа на багатьох сучасних акторок та співачок. Деякі вважають, що на неї дуже схожа співачка Тейлор Свіфт, а інші бачать схожість з принцесою у моделі Клаудії Шиффер і акторці Ембер Херд.

Принцесою Рапунцель у реальному житті всі в один голос називають актрису Аманду Сейфрід. Вона дійсно дуже схожа на жваву дівчину з мультфільму. Може, саме її запросять виконати цю роль в екранізації мультика.

Співачку Ріанну часто порівнюють з принцесою Тіаною з мультфільму «Принцеса і жаба».

Актрису Енн Хетуэй вважають дуже схожою на Белль з «Красуні і чудовиська». Втім, Емма Уотсон, яка виконала роль Белль, теж дуже схожа на мультяшного персонажа.

Нагадаємо, що прототипи казкових замків в мультфільмах існують (фото).

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