Українська виконавиця Надія Мейхер, яка раніше входила до складу групи «ВІА-Гра», приміряла нескромне вбрання і показала це всім
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, зірка позує в елегантному чорному кімоно, з-під якого видніється мереживна білизна. Також в кадр потрапила взуття артистки – чорні туфлі на підборах. Доповнював образ зірки елегантний кулон та сережки.
«Дуже гарні фотки», «Яка ж вона красива. На ній все шикарно», - пишуть шанувальники.
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До цього ми писали, що співачка Надія Мейхер навіть в суботу не дає собі часу на відпочинок.
На своїй сторінці Instagram в сториз артистка поділилася фотографією, якій дає зрозуміти, що у вихідний день їде на заняття з вокалу.
Незважаючи на те, що на особі Надії практично немає макіяжу, вона виглядає дуже свіжою і природною, а відсутність косметики тільки підкреслює природну красу зірки.
Нагадаємо, що гаряча Надія Мейхер шокувала своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".
Як повідомляла Politeka, соковита Надя Мейхер закинула ногу на ногу в спокусливій позі: "Мрія будь-якого чоловіка".
Також Politeka писала, що Мейхер спустила сукню і показала своє головне достоїнство: "Дала жару".