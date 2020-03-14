Українська співачка MARUV представила останні кадри, зняті під час роботи над останнім кліпом "Сила кицьки"

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила підігріти інтерес до останнього проекту, який представила вчора і тут же викликала бурхливу реакцію в мережі Instagram, повідомляє Politeka.

У новому кліпі співачка приміряла на себе образ ляльки Барбі для дорослих і показала останню серію кадрів зі зйомок. У кліпі Ганна змінила кілька нарядів, засвітившись також в черговому латексному комбінезоні.

Довге хвилясте волосся зірки також привернули до себе багато уваги. Багатьом сподобався наряд і образ Анни, однак сам кліп і слова пісні викликали хвилю критики. На думку багатьох користувачів мережі, Корсун перестаралася з висміюванням в кліпі і перемудрила з образами.

Відзначимо, в ролику дівчата з підтанцьовки залишилися лише в спідній білизні і у відвертих позах стрибали на м'ячах, хвалилися своєю фігурою і танцювали перед обличчям співачки.

«І остання доза шок контенту😉 Всім peace ✌️ @shlakoblochina feat @fearmuchella #НоваяСилаКиски ❤️❤️❤️», – написала під знімками Ганна, передчуваючи хвилю коментарів на свою адресу.

Раніше MARUV здивувала природним видом без макіяжу. Ганна є любителькою здивувати не тільки яскравими латексними образами на виступах, але ще й провокаційними і вельми відвертими танцями під час концертів.

Так, представлених на кадрах – невеликих роликах в Сторі – зірка показала себе без макіяжу і будь-яких укладок. Примітно те, що волосся зірки вже галузі і темні корені дуже помітні на пофарбованих в синій колір волоссі. Також особа артистки привертає увагу до себе тим, що без будь-якого макіяжу і маскувальних засобів воно виглядає помітно пухлее.

Зазначимо, оскільки кадри були представлені в спеціальному розділі Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережу