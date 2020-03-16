Екс-ВІА Гра Надія Мейхер-Грановська порадувала фанів личнми кадрами зі студії

Співачка здивувала шанувальників не тільки зовнішнім виглядом, але і вокалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Надії.

Так на нових кадрах зірка сцени показала, як виспівується або ж записує пісні, назва однієї з яких звучала як "Волохата циганка". Крім того, що у Наді абсолютно дивовижний сильний голос і вона зачарувала своїм вокалом, вона ще й позувала в облягаючих штанях і об'ємному светрі з-під якого грайливо "визирало" чи то мериживна білизна, чи то комбінація, то білизняний варіант майки на тоненьких брительках чорного кольору.

Відзначимо також, що можливості прокоментувати знімки Мейхер-Грановської у її шанувальників цього разу не було, так як кадри опубліковані в її сторіз, але раніше фани зірки неодноразово зазначали, що Надя - "найгарячіша" екс-ВІА Гра " і просто неймовірна красуня.

До цього ми писали, що співачка Надія Мейхер навіть в суботу не дає собі часу на відпочинок.

На своїй сторінці Instagram в сториз артистка поділилася фотографією, якій дає зрозуміти, що у вихідний день їде на заняття з вокалу.

Незважаючи на те, що на особі Надії практично немає макіяжу, вона виглядає дуже свіжою і природною, а відсутність косметики тільки підкреслює природну красу зірки.

Нагадаємо, що гаряча Надія Мейхер шокувала своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, соковита Надя Мейхер закинула ногу на ногу в спокусливій позі: "Мрія будь-якого чоловіка".

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