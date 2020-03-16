У житті кожної людини є час для кардинальної зміни іміджу. Багато людей експериментують із зовнішністю в молодості, але деякі можуть зважитися на зміни і в більш зрілі роки

Politeka вирішила згадати відомих актрис і співачок, які зважилися на кардинальний крок – обрізали довге волосся, віддавши перевагу короткій стрижці. Хтось зробив це для ролі, а хтось вирішив освіжити імідж.

Зірка фільмів «Марвел» Скарлетт Йоханссон не так давно обрізала своє красиве волосся, яке робило її образ неймовірно жіночним. Нова стрижка сподобалася не всім шанувальникам зірки.

Співачка Кеті Перрі не тільки підстриглася під хлопчика, але ще й змінила колір волосся. Правда, Перрі відома своїми постійними експериментами з зовнішністю. У різний час у неї було синє і зелене волосся. З короткою стрижкою Перрі, на диво, виглядає дуже жіночно.

Скандальна модель Кара Делевінь одного разу поголила голову заради ролі у фільмі. Втім, вона ще молода, волосся встигне відрости.

Голлівудська зірка Наталі Портман підстриглася налисо заради ролі у фільмі «V означає Вендета». Актрисі, втім, ця зачіска була до лиця. Але більше вона так екстремально не стриглася.

Зірка «Сутінків» Крістен Стюарт одного разу теж не витримала і дуже коротко підстриглася. Крім цього, вона пофарбувала волосся у білий колір. Новий стиль настільки сподобався Стюарт, що вона досі не розлучається з коротким волоссям.

Актриса Дженніфер Лоуренс обстригла волосся через невдалу процедуру. Як зізналася актриса, вона невдало висвітлилася, зіпсувавши своє шикарне волосся. Зазначимо, що з короткою стрижкою улюблениці американців дуже добре.

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