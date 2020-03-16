У житті кожної людини є час для кардинальної зміни іміджу. Багато людей експериментують із зовнішністю в молодості, але деякі можуть зважитися на зміни і в більш зрілі роки
Politeka вирішила згадати відомих актрис і співачок, які зважилися на кардинальний крок – обрізали довге волосся, віддавши перевагу короткій стрижці. Хтось зробив це для ролі, а хтось вирішив освіжити імідж.
Зірка фільмів «Марвел» Скарлетт Йоханссон не так давно обрізала своє красиве волосся, яке робило її образ неймовірно жіночним. Нова стрижка сподобалася не всім шанувальникам зірки.
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Співачка Кеті Перрі не тільки підстриглася під хлопчика, але ще й змінила колір волосся. Правда, Перрі відома своїми постійними експериментами з зовнішністю. У різний час у неї було синє і зелене волосся. З короткою стрижкою Перрі, на диво, виглядає дуже жіночно.
Скандальна модель Кара Делевінь одного разу поголила голову заради ролі у фільмі. Втім, вона ще молода, волосся встигне відрости.
Голлівудська зірка Наталі Портман підстриглася налисо заради ролі у фільмі «V означає Вендета». Актрисі, втім, ця зачіска була до лиця. Але більше вона так екстремально не стриглася.
Зірка «Сутінків» Крістен Стюарт одного разу теж не витримала і дуже коротко підстриглася. Крім цього, вона пофарбувала волосся у білий колір. Новий стиль настільки сподобався Стюарт, що вона досі не розлучається з коротким волоссям.
Актриса Дженніфер Лоуренс обстригла волосся через невдалу процедуру. Як зізналася актриса, вона невдало висвітлилася, зіпсувавши своє шикарне волосся. Зазначимо, що з короткою стрижкою улюблениці американців дуже добре.
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