Анна Семенович показала загальне фото з Жанною Фріске, ще з тих часів, коли вони разом співали в групі «Блискучі»
Російська співачка Анна Семенович розповіла, чому пішла з групи «Блискучі», яка була дуже популярна в свій час. В групі також співала і Жанна Фріске. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Семенович в instagram.
«В цьому житті головне – навчитися вчасно йти. Прийшов час, і мені захотілося рухатися далі», – відповіла вона на запитання шанувальників, які запитали її в сториз, чому ж вона пішла з групи.
Так, на фото Анна Семенович стоїть зліва в білій міні-спідниці і топі, з коротким волоссям. Жанна Фріске з величезним декольте в червоному платті стоїть друга праворуч. Її чорне коротке волосся незвично доповнюють образ фатальної красуні.
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Нагадаємо, що 40-річна російська співачка Анна Семенович сколихнула публіку походом в ресторан морепродуктів.
Зірка показала справжнє гастрономічне задоволення, відвідавши один з ресторанів в Санкт-Петербурзі. Так, Аня вийшла у світ в чорному напівпрозорому платті в білий горошок, при цьому завдала помітний макіяж і розпустила білі локони. Красуня показала на камеру щедро накритий стіл з величезними креветками і апетитними мідіями. Нікого не соромлячись, Семенович облизувала губи в передчутті поїдання страв, а також облизувала палець вже після. Як справжній гурман, дівчина оцінила найсвіжіші морепродукти і розповіла про свої відчуття.
"Ви подивіться, які креветочки, мммм, з ікоркою, а мідії.... це просто щось, о боже, я в захваті!", - говорить вона в ролику.
"В Пітері тепер теж Бостон @boston_seafoodspb Урааааааааааа🤪 І тепер я тут !!! Шалено смачно , просто і красиво 😘 Приходьте дорогі петербуржці вам дуже сподобається, креветки і мідії просто 🔥", - підписала Аня відео.
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