Співачка Sonya Kay (Соня Хлябич), племінниця української співачки Софії Ротару, похвалилася фігурою в короткому топі

Зірка опублікувала відео, на якому красується біля дзеркала, пише Politeka.net. Соня позувала в топі, завдяки якому можна було розглянути її пружний живіт.

На висхідній зірці також були штани на високій посадці, облягаючі тонку талію.

Також на артистці були прозорі півчобітки на стійких підборах.

Співачка розпустила волосся і подивилася в камеру.

На обличчі у артистки, ймовірно, знаходиться фільтр з акцентом на пишні вії, а також є напис на щоці.

Дівчина то наближається до великого дзеркала, то віддаляється від нього. При цьому красуня зачаровує формами і красою, здавалося б, у простому костюмі: топі і брюках чорно-жовто-білих кольорів.

Позаду Хлябич видніються відкриті двері.

За годину пост артистки зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Красотун 😍", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, племінниця Ротару вибрала чорний топ, який ледь прикривав живіт висхідної зірки, зверху Соня наділа шкіряну куртку.

Також зірка була у вузьких джинсах, які підкреслили її пружну п'яту точку і чорних кросівках.

Артистка розпустила волосся, яке одразу ж розвіяв сильний вітер.

Раніше ми писали, що Соня Хлябич позувала в помаранчевому костюмі і чоботях. Наряд обтягнув фігуру співачки. Навіть руки були закриті для образу. Племінниця Ротару зробила з волосся два "вушка" на голові, а також залишила багато розпущеного волосся ззаду.

Образ вийшов дуже цікавим і привабливим. Співачка позувала на тлі двері і фотографувала себе в дзеркало.

Нагадаємо також, що племінниця Ротару в зимовому одязі і кедах забралася з ногами на лавку і почала бовтати ногами в повітрі. У цей момент вона потрапила в кадр.

Також співачка Соня Кей показала ще декілька кадрів зі своєї прогулянки по Херсону. Вона по-різному позувала сидячи на жовтій лаві і посміхалася.

Окремо варто відзначити її незвичайний наряд: джинси з дірками на колінах, кеди з рожевою підошвою.

Нагадаємо, племінниця Ротару в латексі показала свою головну гордість

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