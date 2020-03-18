Українська співачка Йолка, яка зараз живе і працює в Росії, опублікувала знімки, зроблені в ліфті

Зірка постала незвичному вбранні: великому піджаку, безформних брюках і масивних черевиках, пише Politeka.net.

Наряд жодним чином не підкреслив фігуру артистки. Варто відзначити, що поруч на підлозі лежав чорний шкіряний плащ.

Дівчина розпустила довге чорне волосся і дивилася в дзеркало, трохи витягнувши губи вперед.

За 12 годин пост зібрав близько 17 тисяч лайків і трохи коментарів.

"😭 крута яка 😘", "Треба народжувати", "Я у чоловіка взяла такий костюм, але на мені не сидить, як на вас!", "Б** суцільна тонолка я є**", "Що за образ 🖤", "А то викладають вічно і не пишуть чий ліфт", "Дуже крутий образ 💙", "Мрта крута!!🔥", "Відмінний ефір був! 💪дякую)))", "Новий сингл від Йолки😁. Після кімнати перебралися в ліфт😁В Березні не буду виходити з ліфта, Марти....", "Мені потрібен твій одяг і мотоцикл" 😮 Чудово виглядаєш, Єлизавета 🔥🔥", "якщо на кнопках чорні космокоти, то точно Марти, так", "Шикарна адже)", "Класний ліфт))) Скидай далі одяг, Ліз", "Бомба🔥 Шикарно все і вся 💖😻💖", "Ти супер😍🔥", Блін ... кого вбила, кого роздягнула?! 🔥🙌😊", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, співачка Йолка позувала в незвичному вбранні.

На ній красувався чорний короткий топ, який демонстрував її сталевий прес і тонку талію.

Довга чорна спідниця також була на талії і підкреслила її. Пояс спідниці був доповнений маленькою сумкою.

На грудях знаменитості також був надітий пояс з сумочками.

Раніше ми писали, що Йолка була у компанії співачок: Анни Плетньової і Марі Краймбрері.

Три артистки постали в чорних топах з відвертими вирізами в області грудей.

Йолка стояла вище від усіх. Її чорне волосся закинуте назад. На зірці немає яскравого макіяжу - глибина очей підкреслена чорною тушшю, а пухкі губи - нюдовим блиском.

"Про красу і любов вже стільки сказано. А мені здається, якщо ти хоч раз у житті відчув любов, ти бачив красу і тобі не потрібні слова", - підписала знімок Йолка.

Пост за годину зібрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів.

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