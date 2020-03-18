Украинская певица Елка, которая сейчас живет и работает в России, опубликовала снимки, сделанные в лифте

Звезда предстала необычном наряде: большом пиджаке, бесформенных брюках и массивных ботинках, пишет Politeka.net.

Наряд ни коим образом не подчеркнул фигуру артистки. Стоит отметить, что рядом на полу лежал черный кожаный плащ.

Девушка распустила длинные черные волосы и смотрела в зеркало, немного вытянув губы вперед.

За 12 часов пост собрал около 17 тысяч лайков и немного комментариев.

"😭 крутая какая 😘", "Надо рожать", "Я у мужа взяла такой костюм, но на мне не сидит, как на вас!", "Б** сплошная тонолка я е**", "Что за образ 🖤", "А то выкладывают вечно и не пишут чей лифт", "Очень крутой образ 💙", "Марта крутая!!🔥", "Отличный эфир был! 💪спасибо большое)))", "Новый сингл от Ёлки😁. После комнаты перебрались в лифт😁В Марте не буду выходить из лифта, Марты....", "Мне нужна твоя одежда и мотоцикл" 😮 Замечательно выглядишь, Елизавета 🔥🔥", "если на кнопках чёрные космокоты, то точно Марты, да", "Шикарная ведь)", "Классный лифт))) Скидывай дальше одежду, Лиз", "Бомба🔥 Шикарно всё и вся 💖😻💖", "Ты супер😍🔥", "Блин... кого убила, кого раздела?! 🔥🙌😊", - написали пользователи сети.

Напомним, певица Елка позировала в необычном наряде.

На ней красовался черный короткий топ, который демонстрировал ее стальной пресс и тонкую талию.

Длинная черная юбка также была на талии и подчеркнула ее. Пояс на юбке был дополнен маленькой сумкой.

На груди знаменитости также был надет пояс с сумочками.

Ранее мы писали, что Елка была компании певиц: Анны Плетневой и Мари Краймбрери.

Три артистки предстали в черных топах с откровенными вырезами в области груди.

Елка стояла выше всех. Ее черные волосы закинуты назад. На звезде нет яркого макияжа - глубина глаз подчеркнута черной тушью, а пухлые губы - нюдовым блеском.

"Про красоту и любовь уже столько сказано. А мне кажется, если ты хоть раз в жизни испытал любовь, ты видел красоту и тебе не нужны слова", - подписала снимок Елка.

Пост за час собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

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