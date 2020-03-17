українська MamaRika (Анастасія Кочетова) вийшла заміж за одеського коміка Сергія Середу на острові

Весілля була цілком таємною, так як пара вирішила, що подія тільки для них. Про це пише "Сьогодні".

"Ми вирішили сховатися від усіх й утекти на острів. Це було принципово важливо для того, щоб нас ніщо не відволікало і ми належали лише один одному", – розповідає співачка.

Церемонія пройшла на пустельному пляжі острова Пангало, що належить Таїланду. Там був присутній тільки місцевий житель, який провів обряд обміну клятвами.

"Все пройшло дуже романтично і дуже інтимно, я проридала всю церемонію. Після цього ми дуже зблизилися і наші відносини стали ще більш трепетними і піднесеними. Прийшло усвідомлення, що потрібно берегти цей дар, який нам подарував Бог", - додала MamaRika.

Наречена позувала в білій мереживній сукні в стилі бохо, що було створено італійським брендом Tina Valerdi. Наречений у свою чергу здався в легкому лляному костюмі. Обидва вони провели церемонію і обмінялися клятвами про вічне кохання, стоячи босоніж на березі Сіамської затоки.

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, а старий псевдонім – Еріка, підірвала мережа п'яними танцями з подружками.

Так, днями на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram МамаРика опублікувала відео, на якому вона і дві її подруги в міні-шортах і золотих плащах влаштували дикі танці на ліжку.

Кочетова одягнена в рожевий тому і спортивні штани, а її подруги в чорних шортах і ліфчиках, а також золотих плащах.

протягом всього відео дівчата тверкают, згинаються і демонструють свої принади у всій красі. В кінці відео МамаРика спокусливо нагинається перед камерою і показує соковиту груди шанувальникам.

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