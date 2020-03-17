Известная украинская MamaRika (Анастасия Кочетова) вышла замуж за одесского комика Сергея Середу на острове

Свадьба была полностью секретной, так как пара решила, что событие только для них. Об этом пишет "Сегодня".

"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказывает певица.

Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган, что принадлежит Таиланду. Там присутствовал только местный житель, который провел таинство обмена клятвами.

"Все прошло очень романтично и очень интимно, я прорыдала всю церемонию. После этого мы очень сблизились и наши отношения стали еще более трепетными и возвышенными. Пришло осознание, что нужно беречь этот дар, который нам подарил Бог", - добавила MamaRika.

Невеста позировала в белом кружевном платье в стиле бохо, что было создано итальянским брендом Tina Valerdi. Жених в свою очередь показался в легком льняном костюме. Оба они провели церемонию и обменялись клятвами о вечной любви, стоя босиком на берегу Сиамского залива.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, а старый псевдоним – Эрика, взорвала сеть пьяными танцами с подружками.

Так, на днях на своей странице в социальной сети Инстаграм МамаРика опубликовала видео, на котором она и две ее подруги в мини-шортах и золотых плащах устроили дикие танцы на кровати.

Кочетова одета в розовый том и спортивные штаны, а ее подруги в черных шортах и лифчиках, а также золотых плащах.

В течение всего видео девушки тверкают, изгибаются и демонстрируют свои прелести во всей красе. В конце видео МамаРика соблазнительно нагибается перед камерой и показывает сочную грудь поклонникам.

Напомним, MamaRika рассказала об интимных отношениях с девушкой

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