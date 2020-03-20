Багато пар у фільмах виглядають просто ідеальними, проте в житті це зовсім не так

Зірки зачаровують глядачів своєю грою так, що змушують говорити про їх роман у реальному житті, однак насправді актори один одного терпіти не могли.

Коли на екрани вийшов фільм про Ромео і Джульєтту, з Леонардо Ді Капріо і Клер Дейнс, глядачі подумали, що їх любов один до одного справжня. Однак насправді актриса вважала, що Ді Капріо — незріла особистість, а той в свою чергу постійно жартував над партнеркою, яка вела себе занадто напружено перед камерою, пише boom.ms.

Ходять чутки, що Клер Дейнс була однією з претенденток на роль Роуз у «Титаніку», проте відмовилася від ролі через Лео Ді Капріо.

Девід Духовни і Джилліан Андерсон з серіалу «Секретні матеріали» грали шикарно. Однак в житті між ними були натягнуті відносини.

Джилліан була незадоволена тим, що завжди залишалася на другому плані. Навіть зарплата у неї була набагато менше. А Девіду партнерка здавалося відстороненою. Проте пізніше актори знайшли спільну мову.

Зіркам фільму «Брудні танці» Патріка Суейзі і Дженніфер Грей вдалося закохати у себе мільйони шанувальників. Однак під час зйомок було не все так гладко.

Актор був на 8 років старше свого колеги і постійно повчав її, що виводило дівчину з себе. А Суейзі не подобалося, що Грей через будь-яку дрібницю могла зірвати знімальний процес.

Тільки через кілька років після виходу фільму актори помирилися. За словами Суейзі, саме його партнерка «зробила фільм». А дівчина подякувала за досвід.

У фільмі «Віднесені вітром» головні ролі зіграли Кларк Гейбл і Вів'єн Лі. Пара ненавиділа один одного. Перший був зарозумілим, тому що його відразу затвердили на роль, а Вів'єн була всього лише однією з тисяч претенденток.

Актор жартував над англійським акцентом колеги, а вона ледве тримала себе в руках під час поцілунків з ним, адже Гейбл все їв з часником і запивав їжу віскі. Їх відносини налагодилися через багато років.

Оскароносний фільм з Джастіном Хоффманом і Меріл Стріп «Крамер проти Крамера» дався парі нелегко. Актор вважав колегу гордовитою. Стрип постійно переписувала діалоги, вносячи зміни в образ своєї героїні, чим, на думку Хоффмана, обмежувала його акторські права.

Через роки Стрип зізналася, що так і не зрозуміла, чому Хоффман був злий на неї.

Нагадаємо, Ді Капріо гримасує на яхті з молодою подругою.

Як повідомляла Politeka, Одного разу в Голлівуді: Тарантіно розкрив «таємницю» фільму, де Ді Капріо і Пітта просто не дізнатися.

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