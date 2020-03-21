Модель Сінді Кроуфорд, яка отримала величезну популярність у 90-х роках минулого століття, поділилася новими фото у своєму Instagram

Зірка з'явилася в простому вбранні, пише Politeka.net. Модель була в чорному светрі і темно-синіх джинсах, а також кросівках.

На обличчі знаменитості ніби зовсім був відсутній макіяж. Вона посміхалася і дивилася в камеру.

Варто відзначити, що волосся красуні були гарно укладено.

Жінка перебувала за столиком одного з закладів. На ньому вона малювала плакат про те, що кафе відкрито.

"Вони не пустили мене на кухню, але дозволили мені допомогти з виготовленням вивісок. Мої навички малювання плакатів в середній школі згодилися, щоб наші друзі і сусіди знали - @cafehabanamalibu відкрито!", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що зараз у США, як і в інших країнах зафіксовані смертельні випадки коронавірусу. Людям заборонено без особливої необхідності виходити з дому.

Заклади відкриті тільки з можливістю забрати їжу з собою.

Як бачимо, Сінді прийняла рішення допомагати в такій непростій ситуації, а не просто сидіти вдома.

За чотири години пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися і зовнішністю відомої моделі і її ініціативою. Інші ж відзначили, як вона постаріла.

Нагадаємо, 53-річна Сінді Кроуфорд похвалилася стрункою фігурою в купальнику.

Зірка позувала в бікіні кольору бургунді та пляжному капелюсі. У підписи до знімку Кроуфорд повідомила, що відпочиває на озері.

«Трохи сяйва озера», написала супермодель.

У коментарях до фото від фігури Кроуфорд були в захваті її фани, друзі і колеги.

Раніше ми писали, що Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, позувала в тому, що можна з натяжкою назвати сукнею, яке було чорного кольору. Воно практично не закривало її тіло.

Білизну при цьому Гербер забула надіти. Волосся у дочки Сінді було розпатлане на фото. Дівчина показала своє тіло тільки по пояс.

Фанати встигли поставити за півгодини більше 75 тисяч лайків. Також вони написали безліч коментарів, де хвалили зовнішність дівчини.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

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