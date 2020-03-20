29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", нарешті зважилася показати публіці свого сина Мартіна. Дитині в цьому році виповниться два роки
Як передає Politeka.net, співачка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram. Вона красується разом з малюком на обкладинці журналу "Отдохни". Міша постала в білій блузі з тонкої тканини, а голову дитини прикрашає милий пухнастий обідок із заячими вушками.
"Знайомтеся, це Мартін!☺️ Дякую всій команді, яка працювала над нашою першою фотосесією", - підписала кадр зірка.
Шанувальники з ентузіазмом сприйняли фото, засипавши молоду матусю і її чудового малюка компліментами. Проте особливо користувачі приділили увагу ймовірному батькові, вгадуючи, на кого ж схожий хлопчик. Справа в тому, що Романова приховує його ім'я, але для пильних фанатів це не перешкода - багато хто зійшовся на тому, що Мартін копія співака Макса Барських.
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"Моя ж ти Зая!!!😍😍😍😍"
"Пупсики 😍😍😍"
"Який солодкий 😍"
"Чомусь мені здається, що прям вилитий Макс ))"
"О, вагон з "він схожий на Барських" вже під'їхав 🤭"
"Риси Барських😍"
"Ну це ж треба було стільки часу приховувати його. Такий милий 😍"
Романову і Барських, як зізнавалася сама артистка, пов'язують теплі, але дружні відносини.
"Макс мій дуже хороший друг. Ми ніколи не підтверджували, що у нас є якісь відносини. Ми дійсно дуже рідні один одному люди і у нас були різні етапи. Дійсно, ми раніше любили один одного любимо і зараз. У нас завжди був етап розвитку всіх цих відносин. Люди вже просто приписують, як вони бачать це зі свого боку ", - раніше коментувала Міша.
Також ми розповідали, що співачка поділилася найстрашнішим у своєму житті: вона могла втратити сина з вини лікарів. Справа в тому, що Міша звернулася в клініку пластичної хірургії, щоб збільшити собі бюст. Дівчина, як виявилося, була вагітною під час операції, про що сама не знала.
"Мені зробили загальний наркоз на 16 тижні вагітності, - зі сльозами на очах розповідала Романова. - Були аналізи, які, мабуть, не перевірили. А, може, подумали, не втрачати ж нам шість тисяч євро..."
Нагадаємо, що гаряча екс-ВІА Гра вразила своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".
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