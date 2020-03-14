29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", заставила поклонников визжать от восторга своим выступлением

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз) с выступления на концерте, посвященного всем влюбленным "Big love show 2020". Романова спела свою "Лунную ночь". На сцене артистка, как и девушки из группы подтанцовки, предстала в весьма соблазнительном наряде: шортиках-трусиках с высокой талией и поясом, топе черного цвета, открывшем прелестный вид на упругие "мячики", серебристом пиджаке, колготках в сеточку и надетых сверху еще и чулках.

Яркая блондинка зажгла на сцене не по-детски, вскружив голову пленительными и раскованными движениями.

"Смотрите мое выступление на Big love show 2020🤗#луннаяночь", - подписала видео артистка.

Менее чем за сутки видео по достоинству оценили 35 000 человек, многие из которых не смогли удержаться от хвалебных комментариев. Правда, некоторые заподозрили Мишу в плагиате, мол, образ и манера исполнения похожи как у другой певицы Светланы Лободы.

"Шикарная!!!🖤"

"Шикарное выступление👍 Вы такая стильная и эффектная,и голос прекрасный,и песни🤗💕"

"Мадонна 👏"

"Просто бомба🙀😍🔥✨"

"Красотка, нежность, сек*уальность, глаз не оторвать"

"Вау, ты шикарна🔥 А этот блонд просто идеален, я влюбилась♥️"

"Миша, ты очень преобразилась! 👍 Работа над собой заметна. Продолжай в том же духе. ❤️"

"Крутое выступление 😻 зажгли"

"Мне одной кажется ,что образ и стиль выступления копия Лобода?"

Ранее мы сообщали, Романова без тени смущения похвасталась роскошным декольте. Девушка позировала в платье зеленого цвета с пышной юбкой, наклонившись вперед настолько, чтобы зрители, любующиеся этим фото в Инстаграм, потеряли дар речи. Фото девушка приурочила к 8 Марта.

"Куколка наша красивая, тебя тоже с праздником!"; "Новая заставка в моём телефоне 💥"; "Принцесса ✨😻✨", - писали в комментариях.

Напомним, что горячая экс-ВИА Гра потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

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