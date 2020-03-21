Олександр Цекало і Дарина Ервін перед церемонією одруження підписали контракт

Таку думку озвучила таролог і екстрасенс Галина Янко, пишуть Дні.

Як відомо, російський шоумен Олександр Цекало всіляко приховує деталі свого особистого життя. Але екстрасенса вдалося розкрити кілька сімейних секретів зірки.

олександр цекало з дружиною, дарина ервін

За словами Галини Янко, перед весіллям Олександр Цекало і Дарина Ервін все обговорили та підписали шлюбний контракт.

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"В їх родині заздалегідь обумовлено. Є шлюбний контракт і певні зобов'язання з кожної сторони. Дарині абсолютно не потрібні проблеми. Вона любить і поважає чоловіка, при цьому жінка досить розважлива", - стверджує вона.

Янко припустила, що Ервін легко маніпулює чоловіками, але цей "талант" вона ретельно приховувались. 

"Незважаючи на велику різницю у віці, дружина буде з Цекало дуже довго. Я не бачу ні сварок, ні розлучення, ні зрад, як з його, так і з її боку", - припустила екстрасенс.

Вона також порекомендувала Олександру Цекалу в 2020 році не робити великі покупки.

"У цьому році я взагалі не рекомендувала б йому робити великі покупки або давати в борг. Ті, хто буде брати у нього гроші, можуть потрапити в якісь непрості життєві ситуації, тому не зможуть повернути гроші", – попередила ворожка шоумена.

Підсумовуючи, Галина Янко заявила, що у Олександра Цекала та Дар'ї Ервін поки не буде поповнення у сім'ї, але у шоумена є проблеми зі здоров'ям.

"У нього періодично підвищується цукор, Олександру необхідно скоротити солодке в своєму раціоні і приділяти більше уваги спорту", – резюмувала досвідчений таролог.

олександр цекало

Раніше ми писали про те, що російський шоумен Олександр Цекало з Дариною Ервін живуть в США, куди до них прилітають погостювати діти актора від третього шлюбу.

Між колишнім подружжям досить натягнуті стосунки і вони спілкуються тільки через адвокатів. 

За словами знайомих колишньої родини, будинку Цекало забороняє говорити про маму, адже у нього залишився осад після розставання. Але діти від третього шлюбу в захваті від нової коханої батька.

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

Як повідомляла Politeka, Цекало зважився на відчайдушний крок заради молодої дружини: сестри Віри Брежнєвої довелося...

Також Politeka писала, що з'явилися відео, як одружений на сестрі Брежнєвої Цекало цілує іншу жінку.