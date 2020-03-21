Олександр Цекало і Дарина Ервін перед церемонією одруження підписали контракт

Таку думку озвучила таролог і екстрасенс Галина Янко, пишуть Дні.

Як відомо, російський шоумен Олександр Цекало всіляко приховує деталі свого особистого життя. Але екстрасенса вдалося розкрити кілька сімейних секретів зірки.

За словами Галини Янко, перед весіллям Олександр Цекало і Дарина Ервін все обговорили та підписали шлюбний контракт.

"В їх родині заздалегідь обумовлено. Є шлюбний контракт і певні зобов'язання з кожної сторони. Дарині абсолютно не потрібні проблеми. Вона любить і поважає чоловіка, при цьому жінка досить розважлива", - стверджує вона.

Янко припустила, що Ервін легко маніпулює чоловіками, але цей "талант" вона ретельно приховувались.

"Незважаючи на велику різницю у віці, дружина буде з Цекало дуже довго. Я не бачу ні сварок, ні розлучення, ні зрад, як з його, так і з її боку", - припустила екстрасенс.

Вона також порекомендувала Олександру Цекалу в 2020 році не робити великі покупки.

"У цьому році я взагалі не рекомендувала б йому робити великі покупки або давати в борг. Ті, хто буде брати у нього гроші, можуть потрапити в якісь непрості життєві ситуації, тому не зможуть повернути гроші", – попередила ворожка шоумена.

Підсумовуючи, Галина Янко заявила, що у Олександра Цекала та Дар'ї Ервін поки не буде поповнення у сім'ї, але у шоумена є проблеми зі здоров'ям.

"У нього періодично підвищується цукор, Олександру необхідно скоротити солодке в своєму раціоні і приділяти більше уваги спорту", – резюмувала досвідчений таролог.

Раніше ми писали про те, що російський шоумен Олександр Цекало з Дариною Ервін живуть в США, куди до них прилітають погостювати діти актора від третього шлюбу.

Між колишнім подружжям досить натягнуті стосунки і вони спілкуються тільки через адвокатів.

За словами знайомих колишньої родини, будинку Цекало забороняє говорити про маму, адже у нього залишився осад після розставання. Але діти від третього шлюбу в захваті від нової коханої батька.

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

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