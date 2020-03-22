34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", згадала про свої дитячі захоплення

Як передає Politeka.net, артистка DJ Nana (нинішній псевдонім Насті) поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в плетеній довгій сукні кремового відтінку з підкресленою широким поясом талією. Дівчина позувала біля вікна, млосно зігнувшись і поклавши одну руку на підвіконня. Настя розпустила волосся і нанесла яскравий макіяж, зробивши акцент на очах.

Кумейко, яка до цього епатувала публіку, часто недоречно задираючи ноги, підкорила серця шанувальників цим неймовірно теплим, жіночним і романтичним образом.

Артистка розповіла в підписі до фото про свою любов до книг: "Я і книги 📙 Однозначно це любов 💓 У перший клас я прийшла вже читаючою. Завжди дуже любила урок літератури. Але майже всю шкільну програму читала в хрестоматії, а коли потрібно було переказати - подробиці вигадувала 🤣".

Також Настя поділилася дитячим "секретом", як забиралася в бабусину комору, щоб почитати.

"У мене був свій «кабінет» для читання - комора, де у бабусі з дідусем зберігався мільйон всього... Там я сідала на маленький дитячий стільчик і в цій інтимній обстановці світла і аромату нафталіну, з трепетом починала читати свій улюблений журнал Юний натураліст..."

Шанувальники з захопленням сприйняли історію зірки, засипавши її компліментами в численних коментарях.

"Мав задоволення вас (Нікіту) у Владикавказі зустрічати (на концерт ви приїжджали). Можу підтвердити - дівчата в машині в дорозі читали книжки 👀🤗 респект!"

"Зворушливо)"

"Яка Ви красива ! Вам дуже йде такий стиль одягу!"

"Як ніжно🤗"

"Тому Ваше красиве обличчя ще й інтелектом освітлено..."

"У такої бібліотекарки я б брав книги кожен день"

"Як гарно. І не треба ноги зазирати. Супер"

Раніше ми повідомляли, Кумейко здивувала публіку, коли задерла ногу у себе на кухні, поклавши її на дверцята холодильника. Анастасія з'явилася в чорному напівпрозорому комбінезоні, яке вигідно підкреслило її чудову фігуру, а від зони декольте неможливо відвести погляду.

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita без макіяжу вразила рельєфною фігурою в одній піжамі

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива екс-Nikita пограла принадами в душі