Анджеліна Джолі продовжує конфліктувати з Бредом Піттом

Про це пише таблоїд Mirror.

Як виявилося, на цей раз Анджеліна Джолі зажадала від колишнього чоловіка не сприяти спілкуванню їх загальних спадкоємців, з його давньою коханою Дженніфер Еністон.

«Анджеліна заявила, що Дженніфер не може бачити її дітей. Більш того, вона продовжила розгляд справи про опіку над дітьми», — додав обізнане джерело.

Друзі Пітта стверджують, що актор перебуває у важкому стані. Зірка Голлівуду постійно відчуває стрес і не знає, як реагувати на випади Анджеліни Джолі.

«Він тільки почав знову жити повним життям після трирічного пекла і сподівався, що все шлюборозлучні моменти завершаться до травня», - додав приятель американського актора.

Варто відзначити, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон розійшлися ще 15 років тому, але фанати досі сподіваються, що їхні почуття не згасли і зірки знову закрутять бурхливий роман.

Нагадаємо, що Джолі дуже цілеспрямована і завжди домагається свого. Крім того, вона бажає абсолютно всі контролювати.

Кажуть, Енджі ретельно стежить за новинами про себе, адже думає, що саме вона вирішує, яка інформація і фото потраплять на очі громадськості. Зараз Анджеліна створює собі образ милої жінки, сфокусованої на сім'ї.

Але Анджеліна Джолі стверджує, що не може побудувати нові відносини, так як під час шлюборозлучного процесу у неї склався імідж «лиходійки».

Актрису завжди виставляли поганий представники ЗМІ, тому тепер чоловіки бояться її. Через погану репутацію голлівудська зірка навіть нібито зважилася піти на крайні заходи, а саме: почала відвідувати ворожок і ясновидців.

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