42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила архівним фото з Кореї

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в корейському парку. Чехова розляглася на лавці, зігнувши ноги в колінах і поклавши руки на живіт. При цьому вона закрила очі, насолоджуючись моментом тиші і єднання з природою.

Для приголомшливої фотосесії Анфіса вибрала сукню соковитого жовтого відтінку з цікавим принтом - фігурками тварин і босоніжки на високій шпильці. Коли дівчина лягла на лавку, спідниця задерлася, оголивши її прекрасні ніжки.

Чехова підписала фото відомими рядками з творіння американського письменника-фантаста Джорджа Мартіна.

" - Що ти робиш зі мною? - зі сльозами в голосі запитав він у ворона.

- Вчу тебе літати.

- Я не можу літати.

- Ти вже летиш.

- Я падаю.

- Кожен політ починається з падіння, — сказав ворон"

Шанувальники високо оцінили як і літнє фото, так і рядки, поставивши менш ніж за добу 7 000 "лайків".

"Що за райське місце Анфіса?" - "Це Корея))"

"Прекрасні спогади 💓"

"Дуже на себе не схожа ... це ви?"

"А в мене таке ж ваше плаття є💛море компліментів забезпечено"

"Яка фотографія казкова 😍"

"неймовірно круте і гарне місце!!! і плаття шикарне! і ви - диво!)"

"Розвалилася ☺️"

"Чехова🤦🏽‍♀️ не знаєш що придумати вже🤦🏽‍♀️"

Раніше ми повідомляли, Чехова налякала фанатів повідомленням про простудне захворювання сина. Враховуючи спалах коронавіруса, ведуча в масці викликала переполох, однак, поспішила заспокоїти, що ситуація під контролем.

Зірка повідомила, що син почав кашляти, однак причин для тривоги поки вона не бачить. Анфіса похвалилася апаратом для інгаляцій, розповівши про його ефективність для лікування простудних захворювань.

"Головне, дитині весело 😀"; "Класна річ! Якнайшвидшого одужання вам😍😘"; "Оч напевно забавно побачити на вулиці людину з кисневою маскою🤣🤣🤣", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова виставила своє багатство в білій сорочці: "Бомба!".

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