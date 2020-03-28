Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова позувала біля дзеркала

Зірка з'явилася в яскравому образі, втім, як завжди, пише Politeka.net.

Анфіса позувала біля стильного будуару в чорному халаті з мереживом. Зірка відкрила наряд і посвітила пишними принадами. Груди ледь не випадали, але їх притримувала чорна бретелька.

Завершили образ знаменитості різні прикраси.

Анфіса позувала в руках з пензликом, який водила по обличчю. На столику можна помітити косметику. Макіяж телеведучої зроблений з акцентом на губи, також не можна не помітити, що виділяються очі з пишними віями.

В пості теледіва розповіла про свій будуар, дзеркало якого вписалося в інтер'єр.

За три години пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Про які дзеркала Ви тут говорите? В країні звільнення, криза, безробіття, епідемія... Брєд якийсь!!!", "Як все красиво і зі смаком у вас 💕💕💕", "Я тебе хочу", "Дуже стильно!👏", Чудове дзеркало, і відображення в ньому шикарне!", "Шикарно 👍", "Красива Анфіса👍😍💋❤️", "Яке шикарне дзеркало 👍. Думаю дуже зручне", "Класне дизайнерське рішення👍", "З Вашим відображенням все шикарно виглядає 👌", "Як завжди гарна", "Все красиво...., але ! Де ж ваша чолка?", "Світе мій Чехова", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова постала у вбранні, яке виділило її великі об'єми і одягла пояс з літерами одного з відомих брендів. Талія підкреслена, так, що стегна стали більш помітні.

Зірка позувала з красивою укладкою і посміхалася.

В пості Чехова розповіла, що побувала у свого стиліста, який освіжив їй колір волосся.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

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