Актриса Ольга Сумська опублікувала архівні фото

Як передає Politeka.net, знімки з'явилися на її сторінці в Instagram.

Сумська привітала колег з Днем театру і поділилася досить рідкісними знімками зі свого сімейного альбому.

"З ДНЕМ ТЕАТРУ, ДРУЗІ! 🎭Свою першу роль на сцені Запорізького театру ім.Магара (в минулому їм.Щорса) я зіграла в 5років.. це була роль вісточка з вистави Т. Драйзера «Дженні Герхардт» ... Пам'ятаю свої перші гастролі на Алтаї, тоді я навіть отримала приз за краще виконання дитячої ролі (на фото тримаю великого ведмедика) .. Дивно, що саме сьогодні знайшла ці фото.. Напевно, Мельпомена, богиня Театру, то знає про кожного з нас, чи не так, колеги? 🥰А сьогодні нашої акторської династії Сумських вже понад 130 років!", - написала актриса під своїм постом.

Але особливу увагу шанувальників привернуло фото зовсім юної Ольги.

Підписників актриси захопив цей знімок, а деякі почали порівнювати її з Голлівудськими красунями.



"Наталя дуже схожа на маму)", "На першому фото ви дуже на Сінді Кроуфорд схожі.", "Є дійсно красиві, не люблю такий тип, а є ті, на яких не надивишся, з родзинкою, зі стрижнем, Ви Ольга, як на мене ,з тих)", "Українська Меган Фокс", - писали в коментарях під постом.







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