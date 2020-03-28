Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала нове фото в мережі

Тетяна на фото позувала в одній піжамі, а доповнила образ білими шкарпетками. Можна зауважити, що під халатом білизни не виявилося. Волосся Котова вирішила залишити розпущеним. На руках співачка тримала білу кудлату собаку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Здається, всі домашні тварини світу ніколи не були так щасливі бачити своїх господарів будинку 24/7. А хто живе вдома у тебе?", - написала Тетяна.

Фанати встигли поставити більше 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Красуня Танюша)) здоров'я тобі))", "молодець Тетяна розумна дівчинка", "У мене нажаль нікого немає((( Фото шикарне", "У нас поки ніхто не живе, чекаємо кішечку шотландську", "А під піжамою походу взагалі нічого нема??!!", "Фартова собака".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка "ВІА Гра", показала новий образ в Instagram.

На фото Котова позує коротенькій білій піжамі. Образ Тетяна доповнила квіткою в руці, а також білими шкарпетками. Співачка стояла біля піаніно і одну ногу трохи підняла і вперлася про другу. Волосся у артистки були розпущені. На тлі можна побачити двері, а за нею стіну і картину.

Нагадаємо, спекотна екс-ВІА Гра потрапила в клініку і зважилася на визнання

А ще Politeka писала, що роздягнена екс-ВІА Гра побешкетувала із подругою в ліжку

Також Politeka повідомляла, що апетитна екс-ВІА Гра згадала, як блищала в Playboy, жаркі кадри



