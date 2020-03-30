Екзотична красуня-акторка "Кварталу 95" Еліна Мбані похвалилася формами, здавалося б, в простому вбранні

Зірка з'явилася в короткому топі зі зміїним принтом, який піднімався разом з її руками, пише Рoliteka.net.

Світлі джинси з оргінальним низом були на вискій посадці і підкреслили тонку талію красуні.

Еліна позувала на підлозі, всіляко вигинаючись демонструючи принади.

На обличчі зірки - макіяж з акцентом на пухкі губи. Кучеряві неслухняні локони, то й діло падали на обличчя. При цьому артистка закинула за вушко квітку орхідеї, що додало образу ще більшої привабливості.

"Спонсор фотосесії з орхідеєю котяра Персик...", - підписала кадри зірка.

За 15 годин пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів.

"Ляля моя🌺🌺❤️", "Красуня", "Супер кицька ! 🔥", "найкрасивіша дівчина у всій всесвіті)))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Еліна Мбані посвітила оголеним стегном. Зірка "Кварталу 95" постала в сірій кофті і чорних трусиках з мереживом.

Вона нахилила голову вбік, подивившись прямо в об'єктив, і посміхнулася. На нижньому повіку зірки - намальована жовта стрілка, яка доповнює настільки відвертий образ.

"Прийшла з фотосесії)", - підписала знімок Мбані.

Раніше повідомлялося, що Еліну Мбані зняли крупним планом, тому не було видно, що на ній одягнене, виглядала лише частинка чорного вбрання.

Образ спекотної красуні завершували кільця і акуратна зачіска.

На фотографії Мбані закривала очі, даючи розглянути свій макіяж.

Нагадаємо також, що Еліна Мбані в компанії з колегами: Мартою Адамчук, Вірою Кекелією, Лалі Ергемлідзе - записали жартівливу пісню про коронавірус.

Відео було розміщено в Instagram. Усі красуні позували в сукнях.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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