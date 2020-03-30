Экзотическая красотка, актриса "Квартала 95" Элина Мбани похвасталась формами, казалось бы, в простом наряде

Звезда предстала в коротком топе со змеиным принтом, который поднимался вместе с ее руками, пишет Рoliteka.net.

Светлые джинсы с оргинальным низом были на выской посадке и подчеркнули тонкую талию красавицы.

Элина позировала на полу, всячески выгибаясь демонстрируя прелести.

На лице звезды - макияж с акцентом на пухлые губы. Кучерявые непослушные локоны, то и дело падали на лицо. При этом артистка закинула за ушко цветок орхидеи, что придало образу еще большей привлекательности.

"Спонсор фотосессии с орхидеей котяра Персик...", - подписала кадры звезда.

За 15 часов пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев.

"Ляля моя🌺🌺❤️", "Красотка", "Супер киска ! 🔥", "самая красивая девушка во всей вселенной)))", - написали пользователи сети.

Напомним, Элина Мбани посветила обнаженным бедром. Звезда "Квартала 95" предстала в серой кофте и черных трусиках с кружевом.

Она наклонила голову вбок, посмотрев прямо в объектив, и улыбнулась. На нижнем веке звезды - нарисована желтая стрелка, которая дополняет столь откровенный образ.

"Пришла с фотосессии)", - подписала снимок Мбани.

Ранее сообщалось, что Элину Мбани сняли крупным планом, поэтому не было видно, что на ней надето, выглядывала лишь частичка черного наряда.

Образ знойной красотки завершали кольца и аккуратная прическа.

На фотографии Мбани закрывала глаза, давая рассмотреть свой макияж.

Напомним также, что Элина Мбани в компании с коллегами: Мартой Адамчук, Верой Кекелией, Лали Эргемлидзе - записали шутливую песню о коронавирусе.

Видео было размещено в Инстаграм. Все красотки позировали в платьях.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, горячая красотка из Квартал 95 без капли стыда посветила грудью: «Вот это формы!»

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