Актриса не сидить вдома навіть на карантині

Ольга Сумська привідкрила завісу свого життя на карантині

Популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, є активним користувачем Instagram, де часто ділиться з фанатами яскравими моментами з життя.

Навіть під час карантину на тлі епідемії коронавіруса зоряна красуня не сидить вдома і устравивает ранкові пробіжки у парку зі своїм домашнім улюбленцем, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Ранкове карантинний.. Маска, дезінфектор, рукавички в кишені☝🏻! ️! Одягаю в ліфті і магазині! А як у вас?"» - звернулася до фанатів артистка.

Користувачів соцмережі тут же взялися коментувати побачене. Деяких шанувальників чомусь стривожив хворобливий вигляд актриси, вони припустили, що Сумська зараз перебуває у лікарні. Інших, навпаки, захопила актриса, вони відзначили, що її красу не зіпсує никакя маска.

"Ви в лікарні?", "Дааа,красу нічим не зіпсуєш-навіть маска до обличчя ", «Гламурненько» , "А ми сидимо вдома і щодня гуляємо в лісі. Раз на тиждень ходимо за продуктами.❤️ Залишайтеся здоровими і бадьорими" , "Яка Ви чудова жінка гарна, розумна, самодостатня і чудова актриса", "Ви молодець"- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Сумська похвалилася фігурою після пологів.

Як Рoliteka повідомляла про те, що дочка відомої актриси Ольги Сумської показала ідеальну фігуру, фото.

Також раніше Рoliteka писала про те, що актриса Сумська благає телеведучу Єгорову не здаватися.