Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс похвалилася своєю енергійністю під час карантину

Зірка записала відео, на якому красувалася у купальнику в горошок, пише Politeka.net. Купальний наряд обтягнув шикарне тіло знаменитісті: її пишні груди і стегна, а також тонку талію. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Образ красуні завершлили капелюшок і окуляри, а капці надали якоїсь домашності. Також вона накинула зелений светрик на гудзиках.

Артистка активно рухалася і навіть віджималася від підлоги.

"На зарядку ставай! Не сумуй! Рухайся! Рух життя!", - підписала кадри зірка.

За три години пост подивилися понад 30 тисяч користувачів мережі.

"Досить займатися самолюбуванням, займіться дитиною, "бенкет під час чуми", згадайте скільки вам років", "Що там таке худе смикається? 😂", "Ось так по життю, тільки так!!!!", "Капелюх не заважає?" "Яка гарна: горох, зелень, капелюшок... Супер🔥", "Не можеш не мучся", "Розумниця красуня❤️❤️❤️👏🔥", "👍молодець 🤗в тілі здоровий дух 💪💪💪", "Розумниця і красуня. І детонатор оптимізму і гарного настрою", "😂😘😘😘😘 Ех пропустила початок Еві!", "Жаришка триває 😂😂🌹", "Евелін , розумниця!) Давай в тому ж дусі і головне сидячи вдома!!! 🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бльоданс позувала в чорному халаті з квітковим принтом.

Артистка прилягла на ліжко. При цьому волосся її розпущені, а макіяж зроблений з акцентом на очі.

Пізніше на відео з'являється відвертий кадр, де зірка постає оголеною. Бльоданс прикривається подушкою, на яку лише нещодавно лягала.

"Схоже тепер ми будемо більше часу проводити в ліжку", - підписала відео зірка.

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