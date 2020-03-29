Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс похвалилась своей энергичностью во время карантина

Звезда записала видео, на котором блистала в купальнике в горошек, пишет Politeka.net. Купальный наряд обтянул шикарное тело знаменитости: ее пышные груди и бедра, а также тонкую талию. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Образ красотки завершлили шляпка и очки, а тапочки придали некой домашности. Также она накинула зеленый свитерок на пуговицах.

Артистка активно двигалась и даже отжималась от пола.

"На зарядку становись! Не унывай! Двигайся! Движенье жизнь!", - подписала кадры звезда.

За три часа пост посмотрели более 30 тысяч пользователей сети.

"Хватит заниматься самолюбованием, займитесь ребенком, "пир во время чумы", вспомните сколько вам лет", "Что там такое худое дёргается? 😂", "Вот так по жизни, только так!!!!", "Шляпа не мешает?", "Какая красивая: горох, зелень, шляпка... Супер🔥", "Не можешь не мучайся", "Умница красавица❤️❤️❤️👏🔥", "👍молодец 🤗в теле здоровый дух 💪💪💪", "Умница и красавица. И детонатор оптимизма и хорошего настроения)", "😂😘😘😘😘 Эх пропустила начало Эви!", "Жаришка продолжается 😂😂🌹", "Эвелин , умница!) Давай в том же духе и главное сидя дома!!! 🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, Эвелина Бледанс позировала в черном халате с цветочном принтом.

Артистка прилегла на постель. При этом волосы ее распущено, а макияж сделан с акцентом на глаза.

Позже на видео появляется откровенный кадр, где звезда предстает обнаженной. Бледанс прикрывается подушкой, на которую только недавно ложилась.

"Похоже теперь мы будем больше времени проводить в кровати", - подписала видео звезда.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.