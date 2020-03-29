Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс похвалилась своей энергичностью во время карантина
Звезда записала видео, на котором блистала в купальнике в горошек, пишет Politeka.net. Купальный наряд обтянул шикарное тело знаменитости: ее пышные груди и бедра, а также тонкую талию. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Образ красотки завершлили шляпка и очки, а тапочки придали некой домашности. Также она накинула зеленый свитерок на пуговицах.
Артистка активно двигалась и даже отжималась от пола.
"На зарядку становись! Не унывай! Двигайся! Движенье жизнь!", - подписала кадры звезда.
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За три часа пост посмотрели более 30 тысяч пользователей сети.
"Хватит заниматься самолюбованием, займитесь ребенком, "пир во время чумы", вспомните сколько вам лет", "Что там такое худое дёргается? 😂", "Вот так по жизни, только так!!!!", "Шляпа не мешает?", "Какая красивая: горох, зелень, шляпка... Супер🔥", "Не можешь не мучайся", "Умница красавица❤️❤️❤️👏🔥", "👍молодец 🤗в теле здоровый дух 💪💪💪", "Умница и красавица. И детонатор оптимизма и хорошего настроения)", "😂😘😘😘😘 Эх пропустила начало Эви!", "Жаришка продолжается 😂😂🌹", "Эвелин , умница!) Давай в том же духе и главное сидя дома!!! 🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.
Напомним, Эвелина Бледанс позировала в черном халате с цветочном принтом.
Артистка прилегла на постель. При этом волосы ее распущено, а макияж сделан с акцентом на глаза.
Позже на видео появляется откровенный кадр, где звезда предстает обнаженной. Бледанс прикрывается подушкой, на которую только недавно ложилась.
"Похоже теперь мы будем больше времени проводить в кровати", - подписала видео звезда.
Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.
А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.
Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.