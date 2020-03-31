Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова прочитала вірш на камеру

Зірка опублікувала відео в Instagram, показавши обличчя крупним планом, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, докрольте до кінця сторінки)

Телеведуча позувала в яскравій сорочці, розглянути яку було неможливо, адже Чехова розмила її за допомогою фільтра. Таким чином красуня зробила акцент лише на своє обличчя.

Зірка була при укладці, закинувши довгу чолку набік. Красу своїх очей телеведуча підкреслила яскравими підводками і тушшю.

Дівчина читала вірш з інтонацією, іноді посміхаючись в камеру.

Майже за годину пост зібрав більше 15 тисяч лайків та багато коментарів.

"Все буде добре 🙌❤️", "Дуже прості і красиві вірші супер просто 👏👏👏👏👏", "Анфіса, в який раз переконуюся-талановита людина талановита в усьому. ..", "🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 найкраще що я почула за останні дні 🌹🌹🌹", "Натхненно, чудово!👏👏👏", "Анфіса як приємно слухати тебе, ти супер🌹♥️", "Спасибі, Анфіса величезне!! Дякуємо за силу, мудрість, красу!!! 🤗", "Чудові вірші! Дякую Вам, Анфіса!🌹🌹🌹", "Анфіса! Ви - ангел добра! Спасибі Вам! Будьде здорові! ❤", "Дуже красиво! До мурашок 👏👏👏", "Божечки,як красиво💖", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова перебувала біля свого будуара в чорному халаті з мереживом. Зірка відкрила наряд і посвітила пишними принадами. Груди ледь не випадали, але її притримувала чорна бретелька.

Завершили образ знаменитості різні прикраси.

В пості теледіва розповіла про своій будуар, дзеркало якого вписалося в інтер'єр.

Користувачі мережі захоплювалися красою кумира.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

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