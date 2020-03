View this post on Instagram

*** Если что-то тебе не даётся, Отпусти-стороной пусть идёт. Когда ночью не видно солнца, Кто сказал, что оно не взойдет? ⠀ Пусть сегодня отмена рейсов, Вирус, фондовых бирж обвал, Пусть кричат: "Не на что не надейся!" Ты ведь, знаешь, надежда жива! ⠀ Улыбнись, пусть сквозь зубы и криво, И Спасибо скажи судьбе, Что так щедро тебя одарила Этой Жизнью, на нашей Земле! ⠀ Дни сменяют друг друга и годы, Пусть подводят друзья и дела, Не ругай ты свою непогоду. Кто сказал, что так будет всегда?!! ⠀ #анфисиныстихомысли