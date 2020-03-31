Стало відомо, чому Армен Джигарханян зовсім не з'являється на публіці

Про це розповів близький друг артиста, продюсер Марк Рудінштейн, передає Собеседник.

За його словами, актор і режисер Армен Джигарханян знаходиться в дуже важкому стані, тому його зовсім не видно на публіці.

Рудінштейн стверджує, що того Армена Борисовича, якого знала і любила уся країна, вже давно немає – "він став овочем".

Один 84-річного Джигарханяна також додав, що всьому виною - діабет, з яким режисер бореться в останні роки, а також плітки і скандали, які виникають навколо його персони.

"На жаль, Армена Борисовича, якого ми знали раніше, вже немає. Замість нього – овоч, який не розуміє, що з ним відбувається. У театрі він не буває, діабет його практично добив. А ще на нього сильно вплинули всі ті провокації на телебаченні, які влаштовували його колишні дружини заради заробляння грошей", – пояснив Марк Рудінштейн.

Підсумовуючи, близький друг Армена Джигарханяна додав, що особливим ударом для відомого актора стало розлучення з Віталіною Цимбалюк-Романовською, з якою він прожив 15 років.

Раніше ми повідомляли, що колишня дружина розкрила подробиці хвороби Армена Джигарханяна. За її словами, легендарного актора довели до важкого стану.

Актриса розповіла, що останнім часом її 84-річний колишній чоловік не дізнається навіть своїх рідних.

«Він не впізнає людей і не знає, що відбувається. Його довели до такого стану навмисне», - поскаржилася знаменитість.

Вона вважає, що ті, хто винен в нездужанні актора, домагаються його повернення до іншої колишньої дружини – Тетяни Власової. Актриса впевнена, що Джигарханяна у неї «збіль» заради того, щоб заволодіти його багатством.

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