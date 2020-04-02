Співачка Анастасія Кумейко влаштувала дикі танці перед холодильником у спокусливій білизні

34-річна українська виконавиця, яка була відома як солістка гурту «Nikita», а зараз виступає під псевдонімом DJ Nana, любить ділитися новими фото і відео в своєму Інстаграмі.

Як повідомляє Politeka, на цей раз зірка опублікувала веселе відео, на якому показала, з чого починає свій день. На кадрах Анастасія з'являється перед камерою у відвертій чорній білизні і напівпрозорому білому халатику, який вона вирішила не закривати занадто щільно, щоб показати глядачам, що під ним.

На кадрах, знятих на кухні, співачка весело танцює перед холодильником, п'є вино і закушує селерою.

Шанувальники зірки тут же взялися коментувати веселе відео.

«Ви прекрасна», «З душа під музику», «Я думаю, більшість починають свій день, з танців з холодильником по інструкції від @anastasia_domination», «Я вже не знаю, що мені подобається більше - відео-розстріл бактерій або нудьгуюча Нана», «Ну порвала, красуня!», «задивилася !!! заряд енергії мені забезпечений», «Халат не фотогенічний», - писали люди в коментарях до посту.

Раніше ми писали, що Кумейко поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в плетеній довгій сукні кремового відтінку з підкресленою широким поясом талією. Дівчина позувала біля вікна, млосно зігнувшись і поклавши одну руку на підвіконня. Настя розпустила волосся і завдала яскравий макіяж, зробивши акцент на очах.

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