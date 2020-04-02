Модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кім Кардашьян, поділилася відвертим знімком з відпочинку

Фотографію зірка опублікувала у себе в сторіз на сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. На фото Омович стоїть на пляжі повністю голою. Її хлопець пальцями прикриває її принади, але пишні груди все одно видно всім бажаючим. Волосся у Омович розпущене, вона задумливо дивиться в камеру.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до фотографії, так як в сторіз такої опції немає. Однак видно, що модель виклала це фото неспроста. Одна з прихильниць запитала у неї про імпланти, тому Омович вирішила нагадати, що вже не раз розповідала про них. Як відомо, зірка Instagram перенесла багато пластичних операцій і ніколи не приховувала цього.

Раніше ми писали, що Альона Омович, незважаючи на карантин, продовжує радувати шанувальників регулярними відвертими знімками. Так як нову фотосесію зірка влаштувати не може, вона публікує фото з дому або ділиться архівними фотографіями.

На одному з останніх знімків Омович позує у себе вдома перед телевізором. З одягу на дівчині тільки білі мереживні трусики-стринги і задрана вгору біла майка. Модель стоїть спиною до камери, демонструючи свої підтягнуті сідниці, яких вона досягла не без втручання пластичної хірургії.

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