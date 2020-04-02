18-річна французька супермодель Тілан Блондо підкорила серця мільйонів своєю природною красою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в розділі "сторіз" в Instagram кадр, на якому показала себе з несподіваного боку. Звикла до подіумів, червоних доріжок, тусовок і зйомок в брендових нарядах, Тілан вразила зовнішністю у звичайному домашньому образі.

Дівчина з'явилася в чорній футболці, з розпущеним волоссям і без косметики. При цьому дивилася в камеру з серйозним і дещо втомленим поглядом.

Карантин, очевидно, торкнувся і моделі, де б вона не була. По всій видимості, красуня проводить час зі своїм пухнастим другом. Тілан тримає на руках песика рудого забарвлення - "справжній звір", "яка заросла".

Варто відзначити, вимушене "ув'язнення" може піти їй на користь - з'явилася можливість відпочити. Тілан є на сьогодні однією з найбільш дорогих юних обдарувань в модельному бізнесі. Вона регулярно з'являється на обкладинках відомих журналів Vogue, L’officiel Enfants, Jalouse Magazine, L’Officiel Paris, Marie Claire.

Крім того, в даний час співпрацює з компаніями Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris.

Красу моделі помітили ще в дитинстві. Тілан з чотирьох років бере участь у різних зйомках: її навіть охрестили "найкрасивішою дівчинкою у світі", коли вона була ще маленькою.

Раніше ми повідомляли, це не перший кадр, яким ділиться Блондо, будучи на карантині. До цього модель вразила неохайним виглядом. На фото вона постала в заношених шортах, які натягнула до самих ребер (щоб приховати ймовірно вже не плоский живіт) і запраній майці.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі налякала видом в захисній масці: "Бережіть себе...".

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчинка в світі зачарувала спокусливим нарядом.