Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як займається йогою 

Зірка опублікувала відео, на якому постала в обтягуючому костюмі для заняття спортом, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Артистка була облягаючому топі і легінсах з прозорими вставками. Волосся красуня прибрала у високий пучок, щоб ті не заважали. 

Телеведуча предстала в декількох позах йоги, всіляко згинаючись і демонструючи спортивну підготовку. Форми зірки стоять похвал. 

Заняття російської знаменитості проводилися під чуйним керівництвом тренера. 

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В пості артистка зізналася, що нарешті зважилася записати свой урок. При цьому зірка зізналася, що займатися доводиться нелегко, адже багато хто заважає. 

"Хочу сказати, у мене неймовірна yoga teacher, жорстка і вимоглива в заняттях, я іноді називаю її  йога-Гітлер☺️ але дуже терпляча, м'яка, здатна вислухати і, якщо треба втішити😍...

Ну, розкажіть, а як ви підтримуєте форму і утримання на самоізоляції?", - написала зірка. 

За годину пост зібрав майже 5000 переглядів та багато коментарів: 

"Шпагат)))😂харе угоратить ледве нагинається.. ", "Яка ж це самоізоляція ,якщо подруга приїхала у вас не штрафують .закони не писані .тому карантин буде ще довго через таких як ви", "Анфіса, Ви просто цукерочка👍👍👍 фігура 👍👍👍👍набридли худі "палиці", "моя ніжність я люблю тебе ❤️❤️❤️💋💋💋", "Ваууу у тебе шикарна фігура, нарешті побачив а то ти вічно в сукнях😍😘", "Круто ,Анна❤️", "А костюм просто вогонь! Клас🤗", "А скільки часу робите йогу🤗", "Не рослини чого - небудь і не порви... Займайся Красуня... Дивись Відпочинеш і Фігурку підкрасиш... Молодець... Розумниця... Поважаю...!!! ❤️💋💋💋🌻🌻🌻👌🙏😍👀🔥🔥🔥🔥🔥😘😘😘✌️🎈🎈🎈🌀🌪️🛰️✊😂🤣😅". 

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Наконец решилась записать мой урок йоги. В карантине йогой заниматься очень не просто😬 Мало того, что ребенок и собака постоянно вмешиваются, еще и любимая подруга приехала прямиком из своей самоизоляции в мою, поболтать о том о сём. Если вы просмотрите видео до конца, то увидите даже как мы с няней пошли подтирать лужу за Картошкой, которая разволновалась от присутствия в доме еще одной собаки, пришедшей вместе с подругой🤦🏻‍♀️😂 Но хочу сказать, у меня невероятная yoga teacher, жёсткая и требовательная в занятиях, я иногда называю её йога-Гитлер☺️ но очень терпеливая, мягкая, способная выслушать и, если надо утешить😍 @anastasia.btyoga мой личный йога-психолог. И я давно ей говорю, что надо открывать йога-психо практики! Чтобы и тело и дух были как кремень☺️ Ну, расскажите, а вы как поддерживаете форму и содержание на самоизоляции?

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