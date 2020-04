View this post on Instagram

Наконец решилась записать мой урок йоги. В карантине йогой заниматься очень не просто😬 Мало того, что ребенок и собака постоянно вмешиваются, еще и любимая подруга приехала прямиком из своей самоизоляции в мою, поболтать о том о сём. Если вы просмотрите видео до конца, то увидите даже как мы с няней пошли подтирать лужу за Картошкой, которая разволновалась от присутствия в доме еще одной собаки, пришедшей вместе с подругой🤦🏻‍♀️😂 Но хочу сказать, у меня невероятная yoga teacher, жёсткая и требовательная в занятиях, я иногда называю её йога-Гитлер☺️ но очень терпеливая, мягкая, способная выслушать и, если надо утешить😍 @anastasia.btyoga мой личный йога-психолог. И я давно ей говорю, что надо открывать йога-психо практики! Чтобы и тело и дух были как кремень☺️ Ну, расскажите, а вы как поддерживаете форму и содержание на самоизоляции?