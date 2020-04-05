Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как занимается йогой

Звезда опубликовала видео, на котором предстала в обтягивающем костюме для занятия спортом, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка была облегающем топе и леггинсах с прозрачными вставками. Волосы красотка убрала в высокий пучок, чтобы те не мешали.

Телеведущая предстала в нескольких позах йоги, всячески изгибаясь и демонстрируя спортивную подготовку. Формы звезды стоят похвал.

Занятия российской знаменитости проводились под чутким руководством тренера.

В посте артистка призаналась, что наконец решилась записать свой урок. При этом звезда призналась, что приходится нелегко, ведь многие мешают заниматься.

"Хочу сказать, у меня невероятная yoga teacher, жесткая и требовательная в занятиях, я иногда называю ее йога-Гитлер☺️ но очень терпеливая, мягкая, способная выслушать и, если надо утешить😍...

Ну, расскажите, а вы как поддерживаете форму и содержание на самоизоляции?", - написала звезда.

За час пост собрал почти 5000 просмотров и много комментариев:

"Шпагат)))😂харе угорать еле нагибается.. ", "Какая же это самоизоляция ,если подруга приехала у вас не штрафуют .законы не писаны .поэтому карантин будет ещё долго из-за таких как вы", "Анфиса, Вы просто конфетка👍👍👍 фигура 👍👍👍👍надоели худые " палки", "моя нежность я люблю тебя ❤️❤️❤️💋💋💋", "Ваууу у тебя фигура шикарная, наконецто увидел а то ты вечно в платьях😍😘", "Круто ,Анна❤️", "А костюм просто огонь! Класс🤗", "А сколько времени делаете йогу🤗", "Не растение чего - нибудь и не порви... Занимайся Красавица... Глядишь Отдохнёшь и Фигурку Подкрасишь... Молодец... Умница... Уважаю...!!! ❤️💋💋💋🌻🌻🌻👌🙏😍👀🔥🔥🔥🔥🔥😘😘😘✌️🎈🎈🎈🌀🌪️🛰️✊😂🤣😅".

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента"