Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как занимается йогой 

Звезда опубликовала видео, на котором предстала в обтягивающем костюме для занятия спортом, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Артистка была облегающем топе и леггинсах с прозрачными вставками. Волосы красотка убрала в высокий пучок, чтобы те не мешали. 

Телеведущая предстала в нескольких позах йоги, всячески изгибаясь и демонстрируя спортивную подготовку. Формы звезды стоят похвал. 

Занятия российской знаменитости проводились под чутким руководством тренера. 

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В посте артистка призаналась, что наконец решилась записать свой урок. При этом звезда призналась, что приходится нелегко, ведь многие мешают заниматься. 

"Хочу сказать, у меня невероятная yoga teacher, жесткая и требовательная в занятиях, я иногда называю ее  йога-Гитлер☺️ но очень терпеливая, мягкая, способная выслушать и, если надо утешить😍...

Ну, расскажите, а вы как поддерживаете форму и содержание на самоизоляции?", - написала звезда. 

За час пост собрал почти 5000 просмотров и много комментариев: 

"Шпагат)))😂харе угорать еле нагибается.. ", "Какая же это самоизоляция ,если подруга приехала у вас не штрафуют .законы не писаны .поэтому карантин будет ещё долго из-за таких как вы", "Анфиса, Вы просто конфетка👍👍👍 фигура 👍👍👍👍надоели худые " палки", "моя нежность я люблю тебя ❤️❤️❤️💋💋💋", "Ваууу у тебя фигура шикарная, наконецто увидел а то ты вечно в платьях😍😘", "Круто ,Анна❤️", "А костюм просто огонь! Класс🤗", "А сколько времени делаете йогу🤗", "Не растение чего - нибудь и не порви... Занимайся Красавица... Глядишь Отдохнёшь и Фигурку Подкрасишь... Молодец... Умница... Уважаю...!!! ❤️💋💋💋🌻🌻🌻👌🙏😍👀🔥🔥🔥🔥🔥😘😘😘✌️🎈🎈🎈🌀🌪️🛰️✊😂🤣😅". 

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Наконец решилась записать мой урок йоги. В карантине йогой заниматься очень не просто😬 Мало того, что ребенок и собака постоянно вмешиваются, еще и любимая подруга приехала прямиком из своей самоизоляции в мою, поболтать о том о сём. Если вы просмотрите видео до конца, то увидите даже как мы с няней пошли подтирать лужу за Картошкой, которая разволновалась от присутствия в доме еще одной собаки, пришедшей вместе с подругой🤦🏻‍♀️😂 Но хочу сказать, у меня невероятная yoga teacher, жёсткая и требовательная в занятиях, я иногда называю её йога-Гитлер☺️ но очень терпеливая, мягкая, способная выслушать и, если надо утешить😍 @anastasia.btyoga мой личный йога-психолог. И я давно ей говорю, что надо открывать йога-психо практики! Чтобы и тело и дух были как кремень☺️ Ну, расскажите, а вы как поддерживаете форму и содержание на самоизоляции?

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