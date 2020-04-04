На вбрання артистка готова витратити до восьми тисяч доларів

Племінниця легендарної артистки Софії Ротару Соня Кей зібралася заміж і поїхала на примірку весільної сукні

Про те, як йде підготовка до цього важливого торжества, співачка розповіла в програмі «Життя видатних людей» на каналі «1+1».

Весілля заплановане на Трійцю, 7 червня, і пройде в одному з найдорожчих столичних ресторанів. За словами дівчини, на нього вони готові витратити максимум сто тисяч доларів, причому половина грошей – від батьків, друга половина – самої пари.

Розважати гостей будуть український співак Ivan Navi і танцювальний молдавський колектив, а А ведучими вечора стануть Анатолій Анатоліч і Маша Виноградова.

Про свої заручини дівчина оголосила в середині листопада минулого року. Коханий подарував їй розкішну обручку з діамантом після п'яти місяців стосунків, зробивши це в її рідних Чернівцях, і Соня відповіла згодою.

Ім'я коханого вона зберігає в секреті від журналістів. Про нього відомо, що він молодший на три роки і є професійним хокеїстом, граючи за збірну України. До речі, батько Соні також був віком до її мами на три роки.

Співачка зізналася, що її жених – перший чоловік, з яким вона познайомила своїх батьків, бо "він найкращий".

Під час навчання у Великобританії вона два роки зустрічалася і італійським бізнесменом. Він займався стоматологією і дизайном. Стосунки не витримали відстані, і пара розійшлася. При цьому дівчина не особливо засмутилася з цього приводу.

Майбутній чоловік підкорив її не тільки красою і розумом, але і тим, як проявив себе у важкі моменти. Коли Соня в Барселоні зламала обидві руки, він не відходив від неї ні на крок.

«Тоді я зрозуміла, що ця людина буде мені надійною опорою», – зізналася вона.

Весільну сукню артистка ще не вибрала, але приміряла кілька розкішних варіантів. Вона готова витратити на весільне вбрання від шести до восьми тисяч доларів.

Зовсім недавно сім'ю артистки спіткало велике горе: помер батько Соні. Однак скасовувати весілля не стали, оскільки, впевнена співачка, тато б дуже хотів бачити свою доньку щасливою.

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