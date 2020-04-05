Співачка Анастасія Кумейко влаштувала спекотне шоу на кухні

34-річна українська виконавиця, яка здобула популярність завдяки участі в групи «Nikita», а зараз виступає під псевдонімом DJ Nana, любить кружляти голови своїм шанувальникам

Як повідомляє Politeka, на цей раз зірка розмістила досить пікантне фото, зроблене на кухні.

На кадрах Анастасія в чорно-білій нижній білизні осідлала стілець, при цьому на обличчі артистки немає ні грама макіяжу, а волосся недбало закинуті вперед.

«Сиджу я на кухні, та й думку гадаю: Чому я не сокіл, чому не літаю....», - саме так назвала свій новий знімок артистка.

Шанувальники зірки тут же взялися коментувати побачене.

"А я сиджу і насолоджуюсь вашою красою😍😍🔥🔥", «Солодкий персик», «Красуня», «Неймовірна», « І це здорово 🤔 Є, до чого прагнути 😄🧚», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Кумейко поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в плетеній довгій сукні кремового відтінку з підкресленою широким поясом талією. Дівчина позувала біля вікна, млосно зігнувшись і поклавши одну руку на підвіконня. Настя розпустила волосся і завдала яскравий макіяж, зробивши акцент на очах.

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita вразила формами в обтягуючому в'язаному сукню.

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