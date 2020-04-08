У наш час історією про Попелюшку не здивуєш, адже деякі зірки є саме такими

Зокрема, модель Ірина Шейк родом з невеликого містечка Челябінської області, пише Рoliteka.net. Майбутня знаменитість народилася в сім'ї шахтаря та викладача музики. Шейк в шкільному віці залишилася без батька.

Маленька Ірина не користувалася популярністю у однолітків, але у 2004 році її життя змінилось. Дівчина взяла участь в конкурсі «Супермодель» та за перемогу здобула 60 тисяч рублів. Далі Ірина поїхала в Москву і стала активно будувати кар'єру.

Модель зустрічалася з футболістом Кріштіану Роналду, а також з голлівудським актором Бредлі Купером, з яким вона народила дочку Лею.

Відома актриса і модель Ольга Куриленко народилася в невеликому українському курортному містечку Бердянськ.

У сім'ї майбутньої знаменитості було досить важким финансовое положення. Оля активно займалася грою на фортепіано, балетом і вивченням англійської мови.

За гарне навчання майбутня зірка вирушила з матір'ю в Санкт-Петербург, а через рік до Москви, де на неї звернув увагу представник модельного агентства.

Після закінчення школи моделей, Куриленко переїхала в Париж. Незважаючи на труднощі, Олі вдалося прижитися в новій країні.

У 2005-му році відбувся її дебют в кіно в стрічці «Перст любові», але тріумфом стала для зірки головна роль у черговій серії в бондіані «Квант милосердя» (2008).

Російська знаменитість Вікторія Боня стала популярною після проекту «ДОМ-2».

У 2010 році зірка познайомилася з сином ірландського мільярдера Алексом Смерфітом, вони переїхали в Монако. Пізніше Боня народила дочку Анджеліну.

У 2017 році пара розлучилася, проте залишилася хорошими друзями.

Наталя Водянова народилася в Нижньому Новгороді в бідній родині. Дівчина кинула навчання в школі, щоб заробляти на прожиття.

На початку нульових Наталія зовсім випадково потрапила в модельний бізнес, після чого кар'єра росла вгору. Пізніше модель зустріла свого першого чоловіка аристократа Джастіна Портмана. Пара прожила в шлюбі 10 років, за цей час у них з'явилося троє дітей.

Зараз не за горами весілля моделі з сином мультимільярдера Антуаном Арно.

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