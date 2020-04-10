Співачка Анастасія Кумейко взяла участь в пікантному челленджі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Колишня учасниця групи Nikita, яка пішла в сольну кар'єру під псевдонімом DJ Nana, не відстає від модних трендів і регулярно тішить шанувальників новими чарівними образами. На цей раз вона взяла участь у так званому "Pillow challenge".

Анастасія Кумейко роздяглася на кухні і прикрила принади звичайної подушкою, яку закріпила поясом на талії (саме в цьому і полягає суть челлендж). При цьому співачка сором'язливо підняла голу ногу і зробила здивоване вираження особи, відкривши рот. Цікаво, що на голові у неї рушник, наче зірка тільки що вийшла з душу, але у вухах і на шиї красуються великі прикраси.

"Сьогодні у мене вечеря в неймовірному місці... На кухні....біля холодильника. ❤️ Ну і звичайно ж афтепаті на балконі ніхто не відміняв 🍷", - зазначила вона в описі.

Раніше у челенджі взяли участь і інші знаменитості, у тому числі дочка української співачки Ольги Полякової - Марія. Перебуваючи разом з батьками на карантині, дівчинка вирішила показати, як розважається з подушкою замість одягу. зробила забавне селфи в дзеркалі, позуючи з подушкою, прив'язаною ременем до її тіла, а також взула туфлі на високому каблуці. Причому позувала Маша, схоже, без нижньої білизни.

«Мій лук на карантин», - лаконічно підписала Маша під новим знімком. Варто відзначити, що не всі користувачі позитивно оцінили її образ. Один з коментаторів зазначив, що в такому "вбранні" Марія Полякова виглядає, як "невдала копія Ані Лорак".

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